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Экономика6 ноября 2026 13:38

Успевайте купить: цены на яблоки снизились до минимума - почему это ненадолго

KP.RU: цены на яблоки в ноябре будут самыми низкими, но потом пойдут в рост
Юлия ХОЖАТЕЛЕВА
Яблоки в октябре подешевели заметнее других продуктов

Яблоки в октябре подешевели заметнее других продуктов

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Добрые новости для любителей шарлотки: яблоки в октябре подешевели заметнее других продуктов - на 7,5%, в среднем до 141,8 руб. за килограмм. По данным Руспродсоюза, в лидерах снижения цен за последний месяц также оказались морковь (-5,2%), лук (-4,7%), капуста (-4,2%) и сахар (-2,6%).

KP.RU выяснил, что этим стоит, и когда ценник снова поползет вверх.

ДЕШЕВЕЮТ, ПОКА ТОЛЬКО С ВЕТКИ

Причина главная и предсказуемая - сезонность. По словам гендиректора исследовательской компании «Технологии роста» Тамары Решетниковой, в октябре на рынок массово поступают яблоки, которые производители не сумели заложить на хранение.

- Это могут быть ранние осенние сорта, они практически не подлежат хранению. Либо у производителей просто нет мощностей для этого, - пояснила эксперт. - В итоге фермеры продают урожай быстро и дешево, чтобы он не пропал.

Директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда уточняет: номинальная цена яблок сейчас на уровне весны - осени 2024 года.

- То, что падают цены в октябре-ноябре, - обычная сезонная ситуация. К тому же в 2026 году не было традиционного пикового подорожания в июле - начале августа. Если бы оно было, то сейчас мы бы увидели еще большее снижение цены, - говорит она.

Современных технологичных хранилищ в стране пока не хватает.

- Если темпы роста хранилищ с газовой средой (она замедляет темпы дозревания и порчи. - Ред.), позволяющих держать яблоки до весны, отстают от темпов роста урожая, излишек выбрасывается на рынок. Если урожай хороший, то на рынок поступит больше продукции, чем обычно, и цены на нее снизятся, - объяснила Наталья Шагайда.

Доля российских яблок на прилавках выросла до 85%.

Доля российских яблок на прилавках выросла до 85%.

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

УРОЖАЙ: РЕКОРД НЕ ПОВТОРИТСЯ

Самые крупные сады, где выращивают отечественные яблоки, сосредоточены в Краснодарском крае, Ростовской и Волгоградской областях, в Ингушетии. Поздней весной на юге России грянули заморозки, выпал град, стихия частично повредила почки деревьев.

Однако Центральная Россия потери компенсировала:

- Там лето было хорошее для яблок, - подчеркнула Решетникова. - Речь о Липецкой, Тульской, Воронежской и Белгородской областях.

И все же, по словам эксперта, рекордный урожай 2025-го в этом году не повторится.

По данным Натальи Шагайды, доля российских яблок на прилавках выросла до 85%. Возможно, их еще больше, поскольку этого фрукта много производится в хозяйствах населения, но урожай частников выпадает из общей статистики.

- В магазинах продаются яблоки, выращенные по промышленной технологии. Они однотипные, ровные, неповрежденные. В хозяйствах граждан яблоки могут быть разнокалиберными. Но и там есть свои плюсы: такой фрукт, как правило, без химических обработок, - отметила эксперт.

ЧТО БУДЕТ С ЦЕНАМИ

Сейчас самый удачный момент для покупки яблок, чтобы угостить родных шарлоткой и другими яблочными десертами, заготовить повидло или джем.

- Октябрь и ноябрь - самые дешевые месяцы для российских яблок. В декабре цены будут повышаться, - предупредила Решетникова. - С каждым месяцем хранения стоимость этой продукции будет понемногу увеличиваться. Из-за перехода на дорогие хранилища с газовой средой, а также из-за подорожания логистики и топлива.

По словам Шагайды, после сезонного минимума рост цен продолжится до июля — начала августа 2027 года.

- Цены могут быть выровнены по году, если будет больше современных хранилищ и если не подорожают ресурсы на всей цепочке движения яблока из сада до полки супермаркета, - говорит она.

Весной, когда отечественные запасы будут распроданы или начнут терять товарный вид, на рынок придет импорт.

Весной, когда отечественные запасы будут распроданы или начнут терять товарный вид, на рынок придет импорт.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

ИМПОРТ ВЫРОВНЯЕТ ЦЕНЫ

Весной, когда отечественные запасы будут распроданы или начнут терять товарный вид, на рынок придет импорт. Каналы поставок поменялись: везут азербайджанские, турецкие, китайские, а также сербские и молдавские яблоки, отмечает Наталья Шагайда.

- Всё продают по той цене, которая сложилась на российском рынке. Российским производителям трудно выдерживать конкуренцию с импортом. Они обращаются к правительству с просьбой закрыть рынок в период сбора урожая. Но для потребителя конкуренция снижает цену. Важно думать и о производителе, и об импортозамещении, но в то же время поддерживать доступную цену и разнообразие, - заключила эксперт.

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