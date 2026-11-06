Успевайте купить: цены на яблоки снизились до минимума - почему это ненадолго

Яблоки в октябре подешевели заметнее других продуктов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Добрые новости для любителей шарлотки: яблоки в октябре подешевели заметнее других продуктов - на 7,5%, в среднем до 141,8 руб. за килограмм. По данным Руспродсоюза, в лидерах снижения цен за последний месяц также оказались морковь (-5,2%), лук (-4,7%), капуста (-4,2%) и сахар (-2,6%).

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ДЕШЕВЕЮТ, ПОКА ТОЛЬКО С ВЕТКИ

Причина главная и предсказуемая - сезонность. По словам гендиректора исследовательской компании «Технологии роста» Тамары Решетниковой, в октябре на рынок массово поступают яблоки, которые производители не сумели заложить на хранение.

- Это могут быть ранние осенние сорта, они практически не подлежат хранению. Либо у производителей просто нет мощностей для этого, - пояснила эксперт. - В итоге фермеры продают урожай быстро и дешево, чтобы он не пропал.

Директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда уточняет: номинальная цена яблок сейчас на уровне весны - осени 2024 года.

- То, что падают цены в октябре-ноябре, - обычная сезонная ситуация. К тому же в 2026 году не было традиционного пикового подорожания в июле - начале августа. Если бы оно было, то сейчас мы бы увидели еще большее снижение цены, - говорит она.

Современных технологичных хранилищ в стране пока не хватает.

- Если темпы роста хранилищ с газовой средой (она замедляет темпы дозревания и порчи. - Ред.), позволяющих держать яблоки до весны, отстают от темпов роста урожая, излишек выбрасывается на рынок. Если урожай хороший, то на рынок поступит больше продукции, чем обычно, и цены на нее снизятся, - объяснила Наталья Шагайда.

Доля российских яблок на прилавках выросла до 85%. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

УРОЖАЙ: РЕКОРД НЕ ПОВТОРИТСЯ

Самые крупные сады, где выращивают отечественные яблоки, сосредоточены в Краснодарском крае, Ростовской и Волгоградской областях, в Ингушетии. Поздней весной на юге России грянули заморозки, выпал град, стихия частично повредила почки деревьев.

Однако Центральная Россия потери компенсировала:

- Там лето было хорошее для яблок, - подчеркнула Решетникова. - Речь о Липецкой, Тульской, Воронежской и Белгородской областях.

И все же, по словам эксперта, рекордный урожай 2025-го в этом году не повторится.

По данным Натальи Шагайды, доля российских яблок на прилавках выросла до 85%. Возможно, их еще больше, поскольку этого фрукта много производится в хозяйствах населения, но урожай частников выпадает из общей статистики.

- В магазинах продаются яблоки, выращенные по промышленной технологии. Они однотипные, ровные, неповрежденные. В хозяйствах граждан яблоки могут быть разнокалиберными. Но и там есть свои плюсы: такой фрукт, как правило, без химических обработок, - отметила эксперт.

ЧТО БУДЕТ С ЦЕНАМИ

Сейчас самый удачный момент для покупки яблок, чтобы угостить родных шарлоткой и другими яблочными десертами, заготовить повидло или джем.

- Октябрь и ноябрь - самые дешевые месяцы для российских яблок. В декабре цены будут повышаться, - предупредила Решетникова. - С каждым месяцем хранения стоимость этой продукции будет понемногу увеличиваться. Из-за перехода на дорогие хранилища с газовой средой, а также из-за подорожания логистики и топлива.

По словам Шагайды, после сезонного минимума рост цен продолжится до июля — начала августа 2027 года.

- Цены могут быть выровнены по году, если будет больше современных хранилищ и если не подорожают ресурсы на всей цепочке движения яблока из сада до полки супермаркета, - говорит она.

Весной, когда отечественные запасы будут распроданы или начнут терять товарный вид, на рынок придет импорт. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

ИМПОРТ ВЫРОВНЯЕТ ЦЕНЫ

Весной, когда отечественные запасы будут распроданы или начнут терять товарный вид, на рынок придет импорт. Каналы поставок поменялись: везут азербайджанские, турецкие, китайские, а также сербские и молдавские яблоки, отмечает Наталья Шагайда.

- Всё продают по той цене, которая сложилась на российском рынке. Российским производителям трудно выдерживать конкуренцию с импортом. Они обращаются к правительству с просьбой закрыть рынок в период сбора урожая. Но для потребителя конкуренция снижает цену. Важно думать и о производителе, и об импортозамещении, но в то же время поддерживать доступную цену и разнообразие, - заключила эксперт.

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