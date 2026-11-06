В Китае назвали лучшие бензиновые и дизельные ДВС 2026 года

Топ китайских ДВС. Romanchini / Shutterstock.com / Fotodom

В Китае объявили лауреатов престижной премии China Heart, которая ежегодно присуждается лучшим бензиновым и дизельным силовым установкам. В число победителей вошли двигатели компаний Geely, Chery, FAW, BYD, GAC, Volvo и Volkswagen. Эксперты изучили 14 моделей: девять из них оснащены параллельными гибридными системами, две — классическими гибридами, ещё три — чисто топливными моторами.

Hongqi H9 PHEV: 800 вольт и 462 силы

Особое внимание жюри привлекла гибридная система седана Hongqi H9 PHEV. Её главная особенность — 800-вольтовая архитектура, объединяющая двухлитровый турбомотор и продольно расположенный электропривод с двухступенчатой трансмиссией. Суммарная мощность установки достигает 462 лошадиных сил, а батарея ёмкостью 40,4 кВт·ч обеспечивает до 275 километров пробега исключительно на электротяге.

Двигатели Geely, Chery и GWM: инженерные решения

Приз получил двухлитровый мотор BHE20-EFZ от совместного предприятия Geely и Renault — Horse Powertrain. Этот агрегат устанавливается на Geely Battleship 700 и отличается ускоренным распространением пламени в камере сгорания, а также эффективной системой рециркуляции отработавших газов. Пикап Chery Stockman, известный в КНР как Chery Rely Hi800, стал первым в классе автомобилем с полностью электронно-управляемым модулем EGR: точность работы системы выросла на 50%, что снизило расход топлива. Двухлитровый турбодизель работает в паре с электромотором, выдавая в сумме 476 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента. Награду заслужил и пикап GWM Poer Alpha — за трёхлитровый дизель стандарта China VI-b мощностью 231 лошадиная сила, конструкция которого снижает шум и вибрации.

BYD, Buick, GAC и Volvo: гибридные платформы

Минивэн Denza D9 от BYD отметили не за двигатель, а за интегрированную систему выпуска в составе платформы Heyuan — она позволяет рационально использовать пространство при создании унифицированных платформ для гибридов и электромобилей. У Denza D9 установлен полуторалитровый ДВС мощностью 156 лошадиных сил в связке с парой электромоторов. Гибридная силовая установка Buick GL8 Encasa от SAIC-GM разработана преимущественно китайской командой и будет применяться на моделях для глобального рынка: доступны два варианта — с полуторалитровым турбомотором на 180 сил и парой электродвигателей либо с двухлитровым ДВС и двумя электромоторами суммарной мощностью 530 лошадиных сил. Минивэн GAC E8 PHEV заинтересовал экспертов гибридной системой, которая найдёт применение в глобальных моделях брендов, сотрудничающих с GAC; конкретные автомобили пока не названы, но ожидается, что речь пойдёт о Toyota.

Volvo XC70 и Volkswagen Passat e-Pro: модульность и адаптация

Volvo XC70 удостоен награды за всю модульную архитектуру SMA — развитие платформы CMA, созданной совместно Volvo и Geely. Автомобиль оснащён полуторалитровым двигателем мощностью 156 лошадиных сил, который может работать с одним или двумя электромоторами. Предлагаются две тяговые батареи — на 21,2 и 39,6 кВт·ч, обеспечивающие запас хода от 116 до 212 километров. Volkswagen Passat e-Pro получил приз за двигатель EA211: выпущенный 15 лет назад мотор инженеры Volkswagen успешно адаптировали для гибридных систем. Комбинация полуторалитрового ДВС на 129 сил и электромотора на 197 сил вместе с батареей на 22 кВт·ч позволяет проезжать до 157 километров на электричестве.

Итоги China Heart 2026 показывают, что китайская автомобильная индустрия делает ставку на гибридные технологии: девять из четырнадцати рассмотренных моделей получили параллельные гибридные системы. Премия отметила как прорывные решения вроде 800-вольтовой архитектуры Hongqi, так и глубокую модернизацию проверенных агрегатов — например, двигателя EA211 от Volkswagen. Судя по составу победителей, в ближайшие годы конкуренция между бензиновыми, дизельными и гибридными силовыми установками в Китае будет только усиливаться.

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