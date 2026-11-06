Юрий Антонов, Стас Михайлов и Татьяна Буланова Фото: Евгения ГУСЕВА.

Холода склоняют к практичности и звезды это отлично понимают: даже в залах с мраморными колоннами и хрустальными люстрами на первый план выходит комфортная верхняя одежда. В этом сезоне главные тренды – кожа в шоколадных и оливковых оттенках, объемные стеганые куртки, теплые дубленки, длинные пальто и бомберы. Добавим к этому свободный крой, многослойность и спортивные брюки, которые смело встают рядом с самыми серьезными вещами. Разбираем вместе с экспертом по стилю и продюсером Яной Блиндер, как эти идеи работают на звездных примерах.

Эксперт по стилю и продюсер Яна Блиндер Фото: личный архив.

Жасмин

Певица показала, как носить кожу целиком и не выглядеть строго. Короткая байкерская куртка свободного кроя с широкими плечами и золотистыми молниями сочетается с брюками-карго из такой же кожи. Оттенок необычный: глубокий оливково-коричневый, похожий на темный шоколад, он мягче черного и выглядит дороже. Брюки на резинке с накладными карманами делают образ расслабленным, а куртка, обрывающаяся на талии, держит силуэт собранным.

Жасмин Фото: Евгения ГУСЕВА.

Под курткой черная водолазка: она создает темный вертикальный акцент у лица и делает шею визуально длиннее. Обувь выбрана точно: черные ботильоны с острым носком и мягким голенищем-гармошкой вытягивают ногу, хотя брюки заправлены внутрь не полностью. Главная жемчужина образа – крупные золотые серьги необычной формы, которые перекликаются с фурнитурой куртки. Гладкий пучок и выразительный макияж делают акцент на лице.

Татьяна Буланова

Думаю, Татьяна Буланова надела вот такой маскировочный пуховик, чтобы спрятаться от поклонников. Певица выбрала практичный вариант на холодный день: теплый пуховик цвета карамели длиной до середины бедра, с крупной стежкой, накладными карманами и пуговицами вместо привычной молнии. Цвет теплый, песочно-золотистый, он освежает лицо и хорошо смотрится на фоне серого городского пейзажа. Под курткой серая толстовка с капюшоном, который выглядывает наружу и добавляет слоя, а ниже светлые спортивные брюки и замшевые угги бежевого цвета.

Татьяна Буланова Фото: Евгения ГУСЕВА.

Главная находка здесь тональность: карамель, светло-серый и песочный цвета спокойно сочетаются друг с другом и создают мягкую, уютную палитру. Свободный силуэт не сковывает движений, а длина пуховика закрывает бедра и греет там, где это нужнее всего. Графичная сумка с цепочным принтом поддерживает образ и добавляет ему веселой дерзости. Темные очки-авиаторы делают образ чуть более загадочным.

Екатерина Стриженова

Актриса продемонстрировала, как работает монохром в многослойной подаче. Длинное черное пальто прямого кроя, под ним темно-синий пиджак, еще глубже черная рубашка и широкие брюки. Три близких темных оттенка создают глубокую, дорогую палитру: черный и темно-синий соседствуют и играют на фактурах, а не на цвете. Пальто в пол вытягивает силуэт, а широкие брюки добавляют свободы и уравновешивают объем верха.

Екатерина Стриженова Фото: Евгения ГУСЕВА.

Особого внимания заслуживает обувь: черные лоферы на массивной подошве с металлической фурнитурой. Это очень актуальная модель сезона: она утяжеляет низ, делает образ современным и добавляет шагу уверенности. Гладко зачесанные назад волосы и графичный макияж с выразительным взглядом поддерживают лаконичную линию. Сумка через плечо выбрана в цвет, она не нарушает общий рисунок.

Владимир Винокур

Артист показал, как оживить сдержанный мужской гардероб. Черная стеганая куртка с ромбовидной простежкой надета поверх синего пиджака, а под ним яркая красная рубашка. Именно рубашка делает образ запоминающимся: красный возле лица добавляет энергии и освежает цвет кожи на фоне серебристых волос. Синий пиджак смягчает контраст между красным и черным, а стеганая фактура куртки добавляет объема и уюта.

Владимир Винокур Фото: Евгения ГУСЕВА.

Идея многослойности здесь подана очень удачно: куртка заменяет пальто и делает образ практичным, а пиджак и рубашка сохраняют торжественность. Темные брюки и классические черные туфли продолжают линию и не отвлекают от основного акцента. Очки в тонкой оправе добавляют образу интеллигентности.

Юрий Антонов

Артист выбрал вещь, которая никогда не выходит из моды: черное двубортное пальто полуприлегающего кроя с накладными карманами и погончиками на плечах. Такой фасон близок к морскому бушлату: он строгий, практичный и подходит на любой случай. Шесть пуговиц в два ряда создают четкий вертикальный ритм, а длина до середины бедра удобна и не стесняет движений.

Юрий Антонов Фото: Евгения ГУСЕВА.

К пальто добавлены серый шелковый шарф с мягким рисунком, который освежает образ и подсвечивает лицо, и бейсболка с вышитым эмблемой. Сочетание классики и спортивной кепки очень современно: оно снимает излишнюю строгость и делает образ живым. Легкие тонированные очки в золотистой оправе добавляют ему ретро-шарма. Яркий штрих – нежно-розовый букет тюльпанов в руках: он создает теплое, романтичное настроение и работает как цветовой акцент.

Стас Михайлов

Артист собрал образ, в котором кожа присутствует дважды. Бордово-коричневая кожаная куртка с металлическими пуговицами надета поверх черного кожаного жилета на молнии. Такое сочетание двух оттенков кожи создает глубину и добавляет объема груди и плечам. Темные потертые джинсы от известного бренда (в бутике они стоят около 3 миллионов рублей - прим. ред.) свободного кроя декорированы нашивками в форме крестов красного и бежевого цветов: это главный акцент образа, который перекликается с бордовым цветом куртки.

Стас Михайлов Фото: Евгения ГУСЕВА.

Коричневые ботинки на толстой подошве завершают образ и хорошо рифмуются с оттенком куртки. Очки-авиаторы с градиентными стеклами и длинные волосы, уложенные назад, добавляют образу киношного шарма. Яркий оранжевый чехол телефона – маленькая, но заметная деталь. Здесь может смутить разве что количество акцентов: нашивки на джинсах уже самодостаточны, и жилет с металлическими застежками вполне мог бы быть проще.

Стас Намин

Стас Намин Фото: Евгения ГУСЕВА.

Образ музыканта сложно назвать обычным. Длинное черное кожаное пальто с отложным воротником отделано внутри тканью в елочку: этот рисунок виден на лацканах и манжетах и придает вещи характер. Контраст гладкой кожи и мягкой шерстяной фактуры делает образ особенно интересным. Серый шарф с мелким узором подхватывает цвет отделки и продолжает линию воротника. Плащ почти в пол вытягивает силуэт и добавляет образу драматизма, а темные брюки и обувь продолжают черную гамму. Кожа и шерсть вместе одно из самых актуальных осенних сочетаний: оно дает тепло и фактуру.

Татьяна Куртукова

Девушка показала самую модную пару сезона: короткая дубленка песочного цвета с кремовым мехом по краям и светло-серые спортивные брюки. Дубленка выглядит тепло и по-домашнему уютно, а отделка из меха на воротнике, манжетах и по низу создает мягкий светлый контур. Брюки свободного кроя на резинке добавляют образу расслабленности.

Татьяна Куртукова Фото: Евгения ГУСЕВА.

Цветовая палитра очень гармоничная: песочный, кремовый, светло-серый и темно-коричневые угги составляют единую теплую гамму. Небольшая сумка-пенал с монограммным принтом на ремешке добавляет образу аккуратной нотки роскоши, а очки с легким розовым оттенком придают ему современное настроение. Длинные волнистые темные волосы, распущенные по плечам, прекрасно сочетаются с мехом. Комфортный, женственный и очень актуальный образ, который легко повторить.

Анита Цой

Певица выбрала самый энергичный образ в подборке. Оливково-зеленый бомбер крупного кроя с объемными рукавами и молнией с золотистым отливом сочетается с черными брюками-шароварами и светлыми кроссовками на толстой подошве. Рукава «шариком» и свободный силуэт делают куртку главным акцентом, а черные брюки уравновешивают ее объем и собирают образ.

Анита Цой Фото: Евгения ГУСЕВА.

Самая удачная находка - оранжевая шапка: она перекликается с оранжевой подкладкой капюшона и создает яркий акцент рядом с оливковым цветом. Эти два оттенка прекрасно дополняют друг друга: оливковый успокаивает, оранжевый бодрит. Крупные черные очки добавляют образу дерзости, а светлые кроссовки на толстой подошве освежают низ.

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