Опасная неисправность тормозов: Mercedes-Benz отзывает 215 тысяч флагманских S-Class

С класс отзыв Мерседес. Alejandro Camacho B / Shutterstock.com / Fotodom

Масштабная отзывная кампания затронула около 215 тысяч автомобилей Mercedes-Benz S-Class по всему миру. Об этом сообщает Autoevolution со ссылкой на Федеральное управление автомобильного транспорта Германии.

Причиной стали возможные дефекты передних тормозных шлангов, которые способны привести к утечке рабочей жидкости и ухудшению эффективности торможения. О запуске программы 23 октября сообщило немецкое Федеральное управление автомобильного транспорта (KBA). Ранее аналогичные меры были расширены в США и охватили примерно 30 тысяч седанов. При этом показатели относятся к разным рынкам и не должны суммироваться.

Первые случаи устранения проблемы появились еще в 2025 году. Тогда Mercedes-Benz организовал замену тормозных шлангов на некоторых автомобилях S-Class. Однако дополнительные проверки показали необходимость увеличить перечень потенциально неисправных машин. В октябре 2026 года американское Национальное управление безопасностью дорожного движения (NHTSA) зарегистрировало отзыв под номером 26V638. Немецкому мероприятию присвоили обозначение 17121R, а внутренний код производителя — 4391103.

Суть неисправности заключается в том, что передние тормозные магистрали могут повреждаться под воздействием механических нагрузок и перепадов температуры. В результате шланги рискуют потерять герметичность, что приведет к вытеканию тормозной жидкости. Как следует из официального уведомления Transport Canada, подобная ситуация может повлиять на ход педали и необходимое для ее нажатия усилие, а также увеличить дистанцию остановки автомобиля. Даже если после повреждения одного тормозного контура второй продолжит работать, рассчитывать на сохранение первоначальной эффективности системы нельзя.

В список потенциально затронутых машин вошли отдельные представители поколения Mercedes-Benz S-Class W223, оснащенные пневматической подвеской. Отзыв распространяется в том числе на роскошные Mercedes-Maybach и спортивные Mercedes-AMG S 63 E Performance. По информации немецкого реестра, речь идет об автомобилях, выпущенных с 5 июня 2019 года по 28 ноября 2024 года. Однако определить, подпадает ли конкретный экземпляр под программу, можно только по его VIN. Одной информации о модельном годе или комплектации для этого недостаточно.

Отдельные сложности могут возникнуть у российских владельцев S-Class, которые приобрели автомобили за рубежом или ввезли их по альтернативным каналам. Наличие машины в зарубежной отзывной кампании само по себе не означает, что в России ее бесплатно отремонтируют по той же программе. Для уточнения информации рекомендуется обратиться в сервис Mercedes-Benz либо специализированный технический центр, предоставив VIN и номер соответствующего отзыва. Для седанов, изначально предназначенных для американского рынка, предусмотрена отдельная процедура проверки.

В государствах, где официально действует отзыв, Mercedes-Benz обязуется бесплатно установить новые передние тормозные шланги. При этом появление непривычных изменений в работе педали, соответствующего предупреждения на приборной панели или признаков утечки требует немедленного внимания. Продолжать эксплуатацию автомобиля в таких обстоятельствах небезопасно: необходимо организовать диагностику без самостоятельной поездки в сервис. Владельцам машин на американском рынке производитель планирует отправить официальные уведомления 27 ноября 2026 года.

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