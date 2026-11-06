Nissan X-Trail вернулся в Россию: сколько теперь стоит знакомый кроссовер

Популярный кроссовер Ниссан снова в РФ. Richard OD / Shutterstock.com / Fotodom

Кроссовер Nissan X-Trail третьего поколения, который ранее выпускался в России в локализованном исполнении, вновь стал доступен отечественным покупателям. Речь идет о рестайлинговых экземплярах 2025–2026 годов производства, оснащенных атмосферным двигателем, позволяющим рассчитывать на льготную ставку утилизационного сбора. Об этом узнали «Автоновости дня».

Все поставляемые из КНР версии модели комплектуются двухлитровым бензиновым мотором мощностью 151 л. с. Он работает совместно с бесступенчатой трансмиссией CVT, передающей тягу на передние колеса. Минимальная стоимость новых машин, уже находящихся в продаже, составляет 2 595 000 рублей.

За такую сумму кроссовер предлагает компания из Омска, разместившая объявление на одном из автомобильных классифайдов. Покупателям доступна богатая комплектация Leading. В нее входят полностью светодиодные фары, легкосплавные колесные диски, панорамная крыша с люком, система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя.

Кроме того, оснащение предусматривает двухзонный климат-контроль, электрические регулировки передних кресел и мультимедийный комплекс с сенсорным экраном. Предусмотрен и набор электронных помощников Nissan: адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, системы мониторинга слепых зон и предупреждения столкновений.

В Оренбурге аналогичный X-Trail выставлен на продажу за 2 650 000 рублей. Однако продавец отдельно уточняет, что указанная стоимость может учитывать льготный утилизационный сбор. Если же рассчитывать его по коммерческому тарифу, итоговая цена автомобиля превышает 3 млн рублей.

Более высокие расценки встречаются у продавцов, которые уже оплатили утилизационный сбор в полном объеме. Так, московский автосалон предлагает китайский Nissan X-Trail за 3 330 000 рублей с учетом всех соответствующих расходов. В подмосковном Раменском частный продавец оценивает такой автомобиль в 3,5 млн рублей. В Липецке и Петрозаводске за него запрашивают уже по 3 690 000 рублей.

Наиболее дорогие предложения представлены у крупных автомобильных компаний и дилеров, которые предоставляют собственную гарантию на ввезенные машины. В Санкт-Петербурге стоимость кроссовера начинается от 3 560 000 рублей, в Екатеринбурге — от 3 799 000 рублей. Московские продавцы оценивают модель минимум в 3 820 000 рублей, а в некоторых случаях цена доходит до 4 150 000 рублей.

При оформлении заказа на поставку Nissan X-Trail покупателям доступна еще более широкая география приобретения. Помимо городов, где автомобили уже есть в наличии, привезти кроссовер готовы в Ставрополь, Самару, Саратов, Воронеж, Калининград, Нижний Новгород и Смоленск. Также заказы принимают в Мурманске, Архангельске, Магнитогорске, Вологде, Перми, Брянске и Владивостоке.

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