Опасность утечки топлива: Toyota отзывает десятки тысяч Land Cruiser Prado

Тойота отзыв Прадо. Stoqliq / Shutterstock.com / Fotodom

В Китае стартовала масштабная отзывная кампания, затрагивающая 55 477 гибридных внедорожников Toyota Land Cruiser Prado и Lexus GX 550h. Причиной стала потенциально опасная неисправность элементов топливной системы. Об этом сообщает CarNewsChina, ссылаясь на данные Государственного управления КНР по регулированию рынка (SAMR).

Проверка, инициированная китайским надзорным ведомством, выявила проблему с креплениями быстросъемных соединений топливопроводов. Во время эксплуатации фиксаторы таких элементов могут смещаться и приподниматься. В случае дорожно-транспортного происшествия или другого сильного удара это способно привести к разъединению топливной магистрали. В результате возникает риск утечки горючего, что представляет угрозу для находящихся в автомобиле людей.

Отзыв распространяется на две группы машин. В первую вошли 47 347 гибридных Toyota Land Cruiser Prado, произведенных непосредственно в Китае. Вторая включает 8130 импортированных внедорожников Lexus GX 550h. Под действие программы попадают автомобили, выпущенные в период с июля 2024-го по октябрь 2026 года.

Собственникам затронутых моделей необходимо посетить официальные дилерские центры для устранения потенциального дефекта. Специалисты проверят состояние быстросъемных креплений топливных линий. В зависимости от результатов осмотра на автомобилях установят дополнительные защитные пластины либо заменят топливные магистрали. Все предусмотренные отзывной программой процедуры будут выполнены за счет производителя, без расходов со стороны владельцев.

Кроме того, китайский регулятор SAMR объявил еще об одной крупной сервисной кампании. На этот раз она касается 121 260 электромобилей Toyota bZ3X и bZ7. В этих машинах обнаружены недостатки, связанные с передней подвеской, программным обеспечением тормозной системы и механизмом рулевого управления. Таким образом, суммарно две объявленные кампании охватывают более 176 тысяч автомобилей Toyota и связанных с концерном марок.

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