Алла Демидова вела семинары по политэкономии, а Елена Летучая сводила дебет с кредитом: кто из звезд отучился на экономиста

Сложно поверить, но в своё время актрису Аллу Демидову не приняли в театральный вуз из-за плохой дикции. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Представьте себе, что среди российских звезд – актеров, телеведущих - есть люди, которые профессионально могут порассуждать о ключевой ставке Центробанка, о курсе рубля и сделать долгосрочный экономический прогноз.

Алла Демидова с 5 лет мечтала стать «великойактрисой» (именно так в одно слово). Но после школы в театральный вуз она не поступила. Её не приняли из-за плохой дикции – шепелявила. И по совету матери пошла учиться на экономический факультет МГУ, где её мама работала младшим научным сотрудником по специальности кибернетика и экономическое программирование.

«В университетский детский сад я ходила через Красную площадь (она с мамой жила на Балчуге, в центре Москвы –Ред.), мимо Мавзолея. Потом той же дорогой я ходила на занятия в МГУ. Рядом со Спасскими воротами был общественный туалет. Когда я шла на лекции, я обязательно заходила в него, чтобы причесаться и привести себя в порядок», - рассказывала мне Алла Демидова.

В студенческий театр МГУ она осмелилась прийти только, когда училась на третьем курсе. Этот театр был очень сильным тогда. Многие, кто в нем играл, стали профессиональными актерами даже без специального образования. Например, народная артистка СССР Ия Саввина, которая закончила журфак. Алла Демидова после экономического факультета поступила в аспирантуру и стала вести семинары по политэкономии. Как потом говорила актриса: политэкономия ей многое дала, в частности, «чёткое и совершенно антимарксистское понимание, что великие общественные сдвиги происходят не по экономическим или производственным, а по иррациональным причинам. И не зависят ни от материальных причин, ни от человеческой воли». Некоторые её однокурсники позже стали академиками и докторами экономических наук. Алла Демидова всё-таки «великойактрисой». С логопедом она исправила дикцию и получала профильное образование в Щукинском училище. И в 1964 году вместе с курсом Юрия Любимова создавала легендарный Театр на Таганке.

Демидова не единственный экономист среди актеров. Андрей Мерзликин тоже получил высшее экономическое образование на факультете управления и менеджмента госуниверситета туризма и сервиса. Его мама-бухгалтер очень хотела, чтобы сын имел надежную профессию. Тем более, что творческий конкурс во ВГИКе он не прошел. Но это не помешало ему ходить на лекции в киноинститут. «Я с улицы пришел во ВГИК, зашел в аудиторию и просто сел за парту»,- рассказывал артист. «Зайца» поймали только через месяц. Был большой скандал, однако преподаватели разрешили Мерзликину остаться в качестве вольного слушателя.

Андрей Мерзликин имеет за плечами высшее экономическое образование Фото: Евгения ГУСЕВА.

«К концу первого курса был отчислен мальчик, его место освободилось, и мне дали общежитие, стипендию, и я стал официальным студентом ВГИКа», - рассказывал актер. При этом он не забросил учебу в экономическом вузе, и там можно реализовать свои творческие амбиции. Его ректор Лев Борисович Сульповар обладал широким кругозором, мог прервать лекцию по макроэкономике и минут двадцать читать отрывки из русской литературы. Именно Лев Борисович поддержал Мерзликина в желании попробовать силы в творческом вузе. Он сказал: «Ты только не бросай наш институт. Я тебе помогу окончить оба». Кстати, Мерзликина поддержал не только экономист Сульповар, но мастер курса во ВГИКе актер Евгений Киндинов, который сказал: «Ты аферист, но давай попробуем, посмотрим, на сколько тебя хватит». Его хватило. Закончил оба вуза. При этом два года учился на дневном отделении в двух институтах одновременно.

По словам мамы артиста Александра Петрова, он с младых ногтей зарабатывал деньги. Это ему нравилось. В юные годы постоянно искал подработку, трудился продавцом-кассиром, торговал вещами на рынке, работал на бетонном заводе. И никакой тяги к лицедейству. С таким складом характера было логично, что после школы Саша Петров поступил на экономический факультет Института программных систем РАН. Там он начал играть в КВН и в любительских спектаклях театра-студии «Антреприза». И наконец понял, кем же хочет стать на самом деле. На фестивале в Самаре он познакомился с преподавателем ГИТИСа Леонидом Хейфецем, который порекомендовал Петрову попробовать себя на актерском поприще. Без колебаний Петров бросил экономику и с первой попытки поступил в ГИТИС.

Со слов мамы актера, Александр Петров с детства привык трудиться и рано начал зарабатывать сам. Фото: Евгения ГУСЕВА.

Кто бы мог подумать, что звезда «Универа» Анна Хилькевич получила красный диплом по специальности «Экономика» в университете им.Плеханова. А второе высшее - уже в театральном.

Анна Хилькевич снимается в кино с 16 лет. Она закончила школу при театральном институте им.Щепкина, куда без проблем потом поступила. Но из-за частых съемок её из вуза отчислили. «Выгнали из «Щепки», поступлю в «Щуку»», - решила Хилькевич. На съемках сериала «Адвокат» опытный артист Андрей Соколов (звезда фильма «Маленькая Вера») посоветовал ей сперва окончить «нормальный институт», а потом уже театральный. Как сделал в своё время он - закончил МАТИ (авиационно-технологический институт) и только потом поступил в Щукинское училище. Хилькевич прислушалась к совету старшего товарища и поступила в знаменитую «Плешку» – экономический университет им.Плеханова. Закончила его практически с красным дипломом. Удивительная история! Неужели такое возможно?! Где театральный вуз, а где экономический? Программы и вступительные экзамены совершенно разные. Вероятно Анна Хилькевич была очень талантливым ребенком. В школе она без проблем училась и во французской гимназии, и в физико-математическом классе, и в театральной школе. Кстати, после «Плешки» она всё-таки закончила театральный институт им. Бориса Щукина.

Анна Хилькевич снимается в кино с 16 лет. Фото: Даниил ОПАРИН.

После финансово-экономического колледжа телеведущая Елена Летучая работала финансистом в «Газпроме». А после окончания Российского университета путей сообщения по специальности «Экономика» - в структуре «РЖД». Но ей общение с финансами не нравилось. И она поступила в Школу телевидения «Останкино» и стала телерадиоведущей. Вот такие есть у нас артисты-экономисты. Все они говорит, что знания экономики и финансовая грамотность в жизни очень помогают.

Елена Летучая Фото: Иван МАКЕЕВ.

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