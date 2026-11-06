Toyota подала признаки активности в России: собирается ли возвращать продажи

Тойота отреагировала на вопрос про поставки. Romanchini / Shutterstock.com / Fotodom

Японский автопроизводитель Toyota не рассматривает возможность возобновления официальных поставок новых автомобилей на российский рынок. Об этом Autonews.ru сообщила представитель российского подразделения компании Евгения Ларина, отвечая на запрос издания. По ее словам, в настоящее время у бренда нет планов по возвращению автомобильных поставок в страну.

При этом недавно Toyota вновь проявила активность в своих российских аккаунтах в социальных сетях. Подобная ситуация наблюдалась впервые с февраля 2022 года. В комментариях от имени компании появилась публикация, в которой утверждалось, что бренд не прекращал присутствие на российском рынке. Впоследствии это сообщение было удалено.

Одновременно с этим Toyota начала проводить встречи с представителями крупных российских дилерских объединений. Как ранее выяснил Autonews.ru, японская марка организовала ряд подобных мероприятий. Сам факт переговоров подтвердили и в российском представительстве компании.

В ООО «Тойота Мотор» пояснили, что рабочие встречи и конференции с дилерами проводятся на регулярной основе. Их основная задача заключается в обсуждении вопросов послепродажного обслуживания действующих клиентов Toyota и Lexus. Таким образом, взаимодействие с дилерскими центрами продолжается, несмотря на отсутствие планов по возобновлению поставок новых машин.

Toyota остановила экспорт автомобилей в Россию в 2022 году после начала военных действий на Украине. В следующем году японский концерн реализовал свои российские активы, включая производственную площадку в Санкт-Петербурге. Покупателем выступило государственное предприятие ФГУП «НАМИ». Сделка была оформлена без предоставления Toyota права обратного выкупа проданных объектов.

Ранее сайт KP.RU писал об ОСАГО, о редчайшей модели в Москве, о рекламных войнах автомобильных брендов.