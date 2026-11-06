Шноркель, лебедка и лестница: российский гибрид Esteo V27 превратили в экспедиционный вездеход

Эстео для бездорожья. Фото: сайт бренда

Российская премиальная марка Esteo представила несколько новых исполнений гибридного внедорожника V27. Публичный дебют состоялся на специальном саммите для владельцев автомобилей бренда в Китае, где особое внимание привлекла версия Trophy Trail. При ее создании инженеры вдохновлялись легендарными внедорожными соревнованиями Camel Trophy .

Автомобиль в исполнении Trophy Trail получил целый набор оборудования для серьезного бездорожья. В список оснащения вошли дополнительная оптика на крыше, лебедка, лестница, шноркель, силовой бампер и экспедиционный багажник . Эти аксессуары превращают серийный гибрид в машину, готовую к длительным экспедициям и преодолению сложных препятствий, что напрямую отсылает к философии Camel Trophy — одного из самых суровых внедорожных марафонов в истории автоспорта.

Технически внедорожная версия повторяет серийный Esteo V27. Автомобиль построен на последовательной гибридной схеме: два электромотора совокупно выдают 456 лошадиных сил, а разгон до 100 км/ч занимает 5,9 секунды. По циклу WLTP запас хода достигает 890 километров. В оснащение входит интеллектуальный полный привод i-AWD и система режимов движения, включающая настройки для скользких покрытий, грязи, песка, снега, гравия, неровного рельефа и преодоления брода.

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