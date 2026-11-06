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Звезды6 ноября 2026 20:54

Сын Тины Канделаки тайно женился: Леонтий неожиданно проговорился

Сын Тины Канделаки тайно женился
Ольга ЛИБГАРДТ
Тина Канделаки теперь и теща, и свекровь

Тина Канделаки теперь и теща, и свекровь

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Сын Тины Канделаки тайно женился. С избранницей Леонтий Кондрахин познакомился в 2022 году.

Сын Тины Канделаки неожиданно проговорился о своей женитьбе. Лео Кондрахина спросили, на что он в последний раз потратил действительно большие деньги. "На подарки жене и маме", - цитирует 25-летнего парня журнал "Москвичка".

Леонтий с женой

Леонтий с женой

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Когда он тайно связал себя узами брака, Леонтий не говорит. В октябре 2024 года сын Канделаки рассказывал о своей любви с первого взгляда. "В нашу первую встречу, когда она в одном заведении передо мной села, у меня в голове прозвучала фраза: «Мы будем жить вместе»", - вспоминал Кондрахин.

По его словам, она невероятно красивая, честная и добрая. Девушка не стремится к публичности. Она занимается творческими проектами. "Я уже не первый год в отношениях со своей любимой дамой. Я такой достаточно традиционный молодой человек", - говорил Лео.

Тина родила дочь Меланию и сына Лео в первом браке

Тина родила дочь Меланию и сына Лео в первом браке

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Что касается Тины, то она приняла невестку и хорошо к ней относится. Своего старшего сына знаменитость родила в первом браке от Андрея Кондрахина. У телеведущей также есть дочь Мелания. Наследники окончили МГУ.

Младший сын Георгий появился на свет от второго супруга Василия Бровко.