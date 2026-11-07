Ложный отзыв и QR-коды: мошенники атаковали владельцев BMW в Китае

Владельцев БМВ атаковали мошенники. NorthSky Films / Shutterstock.com / Fotodom

Владельцы автомобилей BMW в Китае столкнулись с новой волной мошеннических рассылок. Злоумышленники используют информацию о якобы проводимых отзывных кампаниях, чтобы получить доступ к персональным данным автомобилистов и их денежным средствам. О распространении опасной схемы предупредила сама немецкая компания, сообщает IT Home.

По данным издания, водителям приходят сообщения через мессенджеры с уведомлениями о том, что их автомобили якобы включены в программу отзыва. Для получения информации о предполагаемой сервисной акции получателям предлагают перейти по прикрепленной ссылке или отсканировать QR-код. Однако выполнение этих действий может привести к компрометации личной информации и финансовым потерям.

В BMW подчеркнули, что в последнее время компания не запускала в Китае никаких отзывных кампаний. Представители марки также напомнили, что при проведении официальных сервисных мероприятий производитель не запрашивает у клиентов коды подтверждения операций или реквизиты банковских карт.

Подобная мошенническая активность затронула и автомобилистов, владеющих Volkswagen в КНР. Как сообщает IT Home, накануне они также начали получать подозрительные уведомления об отзыве машин. Немецкий автопроизводитель заявил, что не имеет отношения к этим сообщениям.

Ранее аналогичная схема использовалась против клиентов китайской компании Li Auto. Владельцам ее автомобилей рассылали уведомления о необходимости пройти бесплатный ремонт подушек безопасности в рамках якобы объявленной отзывной кампании.

Мошенники требовали в течение двух часов подтвердить участие в программе и зарегистрироваться на указанном интернет-ресурсе. Тем, кто не выполнит это условие, угрожали отменой бесплатного устранения неисправности. При этом выяснилось, что сайт, на который направляли автомобилистов, не имел никакого отношения к Li Auto.

Распространение подобных сообщений показывает, что злоумышленники используют известные автомобильные бренды и реальные механизмы сервисного обслуживания для обмана владельцев машин. Поэтому автомобилистам рекомендуют проверять информацию об отзывах через официальные каналы производителей и не переходить по сомнительным ссылкам из мессенджеров.

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