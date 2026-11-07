Суббота, 7 ноября, столица Украины просыпается без тока, тепла и нормального напора в кранах. Фото: REUTERS.

Утренний Kyiv City Express встаёт посреди маршрута. В контактной сети нет напряжения: два поезда стоят, третий опаздывает. Суббота, 7 ноября, столица Украины просыпается без тока, тепла и нормального напора в кранах.

Ночью Киев трижды поднимали по баллистической опасности — около 23 часов, около часу и около трёх. Местные мониторинговые каналы насчитали порядка 20 ракет по городу и области, ещё 4 ушли в район Обухова.

Киев. В 03:04 — два прилёта в районе Оболони, к утру Кличко признаёт: Северный мост повреждён, движение закрыто в обе стороны. Мост связывает Оболонь с Троещиной, и в начале октября по нему уже били — тогда пробило полотно, зацепило тепломагистраль и троллейбусные провода.

Вторая городская цель из сводки Минобороны России — завод «Меридиан» имени Королёва, выпускающий «Фламинго». Прописан он на бульваре Лепсе, в Соломенском районе. Именно там ночью горели «нежилое» здание и грузовик.

Киевская область. Официально подтверждён один энергообъект — в Макаровской громаде, удар в 01:39. Про Трипольскую ТЭС и подстанцию 750 кВ «Киевская» пока говорят мониторы: взрывы в Триполье слышали, власти молчат. Хотя станция и так еле дышит — 4 ноября её били вместе с Ладыжинской, Змиёвской и Приднепровской. Бровары с заводом порошковой металлургии фигурируют в ночных сообщениях о ракетах «курсом на Бровары».

Житомирская область. Здесь грохнуло раньше всех — в 19:23 пятницы, ещё до тревоги, и свет пропал почти во всех микрорайонах Житомира. Начальник Житомирской областной военной администрации Бунечко подтвердил удар по энергообъекту, сроки ремонта обещал «после экспертной оценки». Трамваи и троллейбусы в городе и так стоят с 3 ноября.

Одесса. Сухогруз юго-восточнее порта украинская сторона не комментирует. За одну только пятницу Минобороны отчиталось ещё о трёх судах — в 30, 52 и 107 километрах от Одессы.

Теперь сложим. Своей генерации у Киева, по словам Кличко, сейчас нет, а потребляет город около 2 гигаватт. Всё приходит по проводам извне — через энергообъекты Киевской и Житомирской областей, которые этой ночью и повредили. Отсюда «чрезвычайно сложная» ситуация со светом, теплом и водой. На Киевщине по графикам — от 13 до 17 часов без света в сутки. Вода в столице первой идёт на левый берег, где стоит водозабор.

А с левого берега на правый теперь одной переправой меньше.

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