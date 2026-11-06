Ambertruck Work исчез из продажи в России: «Автотор» рассказал о судьбе пикапа

«Автотор» объяснил исчезновение пикапа Ambertruck Work из продажи. Artic_photo / Shutterstock.com / Fotodom

Компания «Автотор» прокомментировала информацию о прекращении продаж рамного пикапа Ambertruck Work на российском рынке. В беседе с «Российской газетой» представитель дистрибьютора сообщил, что сейчас производитель пересматривает модельный ряд марки. Дополнительные сведения о будущих автомобилях и дальнейшем развитии линейки обещают обнародовать позднее.

Ambertruck Work появился в России в 2024 году. В октябре 2025-го модель прошла модернизацию, в рамках которой автомобиль получил измененное оформление передней части кузова.

Под капотом пикапа установлен турбодизель объемом 2,5 литра, созданный на базе силового агрегата Isuzu. Двигатель развивает 128 л. с. и обеспечивает крутящий момент 310 Нм. В паре с ним работает исключительно пятиступенчатая механическая коробка передач. Автомобиль оснащается подключаемым полным приводом. На российском рынке за Ambertruck Work просили около 2,5 млн рублей.

В целом коммерческая гамма Ambertruck включает пять моделей. В нее входят три грузовых автомобиля с дизельными двигателями и две электрические машины. Российская дилерская сеть бренда насчитывает 45 центров.

Таким образом, прекращение продаж Work происходит на фоне заявленного обновления всей модельной линейки Ambertruck. Окончательные сведения о новых автомобилях и дальнейших планах развития марки компания намерена представить дополнительно.

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