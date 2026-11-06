Оригинальные запчасти дорожают быстрее остальных: сколько теперь стоит обслуживание автомобиля в РФ

Что происходит с ценами на запчасти в РФ. Romanchini / Shutterstock.com / Fotodom

За январь–октябрь 2026 года средняя стоимость набора автомобильных запчастей и смазочных материалов в России увеличилась на 4,4% относительно аналогичного периода прошлого года. Наиболее заметный рост цен пришёлся на оригинальные комплектующие. Об этом сообщил автоэксперт Сергей Целиков, представивший результаты исследования агентства «Индекс».

Согласно опубликованным данным, оригинальные детали за первые десять месяцев текущего года подорожали в среднем на 5,6%. Более умеренная динамика наблюдалась у комплектующих, поступающих на российский рынок благодаря параллельному импорту: их стоимость прибавила только 2%.

При этом с мая на рынке обозначилась тенденция к замедлению роста цен и их стабилизации. В частности, по результатам октября общая стоимость исследуемого набора снизилась на 0,1%. Основное удорожание пришлось на промежуток со второй половины 2025 года до завершения первой половины 2026-го.

Методика исследования предусматривает формирование условной корзины почти из 80 наименований деталей и технических жидкостей. Все эти позиции подходят для автомобилей, входящих в категорию «Народный автопарк». В расчёт включены расходники и комплектующие, необходимые для проведения планового технического обслуживания на протяжении первых 100 тыс. км пробега.

Кроме того, исследование охватывает не только материалы для регламентных работ. В перечень также добавлены узлы и детали, обязательная замена которых не предусмотрена производителями в рамках планового обслуживания. Речь идёт о компонентах, которые с наибольшей вероятностью могут выйти из строя и потребовать установки новых в течение того же пробега.

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