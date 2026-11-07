«Жизнь разделилась на «до» и «после», слезы катились по щекам»: Анастасия Макеева рассказала, что ждет ребенка

Актриса театра и кино, певица Анастасия Макеева поделилась долгожданной новостью Фото: Иван МАКЕЕВ.

Недавно пошли слухи, что Анастасия Макеева ждет ребенка. Она стала выхаживать в просторных одеждах, которые обычно скрывают живот. Анастасия никогда не делала секрета, что мечтает стать матерью, но не получалось. 14 лет безуспешных попыток. И вот на пороге своего 45-летия актриса объявила: она ждет первенца.

«Когда пришёл долгожданный положительный результат, первой эмоцией была даже не радость, а растерянность, - рассказала Макеева своим подписчикам в соцсетях. - После стольких лет ожидания, сотен попыток и разочарований… Неужели правда? Неужели получилось?».

Подписчики заметили, что Анастасия Макеева стала ходить в просторных одеждах, которые обычно скрывают живот Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Сделала первое УЗИ. Беременность подтвердилась.

«Я даже не замечала, как слёзы тихо катились по щекам, одна за другой, словно маленькие ручейки после дождя. Они просто текли сами, будто душа наконец отпустила всё, что копилось годами», - поделилась Макеева эмоциями.

У её мужа Романа Малькова, у которого от первого брака четверо детей, тоже глаза заблестели от слёз. Когда он развелся с первой женой, художницей Светланой, чтобы жениться на Макеевой, многие Анастасию осудили за то, что разрушила многодетную семью. Была громкая, скандальная бракоразводная история с большим количеством ток-шоу. Но тогда Макеева не знала, что такое материнское чувство. Простим её.

«А потом случилось ещё одно чудо — первые шевеления. Первый робкий толчок изнутри. Мгновение, когда ты вдруг понимаешь не только разумом, но и каждой клеточкой своего тела: во мне живёт наша маленькая жизнь. И с этого момента мир уже никогда не будет прежним», - рассказала актриса о своих новых ощущениях.

Анастасия Макеева с супругом Романом Мальковым Фото: Даниил ОПАРИН.

Анастасия вспомнила, как жила последние 14 лет: надежды, ожидания, молитвы, испытания, слёзы, разочарования… Перепробовала всё: обращалась к врачам, ездила по святым местам, паломничала, молилась в монастырях.

«Последние шесть лет этот путь мы проходили вместе с моим мужем Романом»,- рассказала Макеева. До этого пыталась пройти этот же путь с предыдущим мужем – певцом Глебом Матвейчуком. Потом был брак с адвокатом Александром Саковичем. Роман Мальков – её четвертый муж.

Кстати, после развода с Макеевой Глеб Матвейчук очень быстро стал отцом, двух детей ему подарила актриса Елена Глазкова.

«Бывали моменты, когда человеческих сил уже не оставалось. Но оставалась вера. И любовь, которая помогала не сдаваться. И сегодня мы (с Романом Мальковым) наконец можем произнести слова, о которых мечтали столько лет… Мы ждем ребёнка! Под моим сердцем растёт наша долгожданная маленькая жизнь. Мы счастливы. Мы ждём встречи с нашим чудом», - написала Макеева.

Судя по фото, на которых Анастасия придерживает свой живот, и по тому, что она решилась о важном событии рассказать всему свету, ждать пополнения в семье осталось недолго. Вангуем, что Макеева родит до Нового года.

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