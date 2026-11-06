BMW хотела похвастаться новым X5, но получила критику: что произошло

Летом 2026 года BMW представил общественности полностью обновленный X5. Фото: BMW / press.bmwgroup.com

Маркетинговая публикация BMW, в которой внешность нового кроссовера X5 сравнили с дизайном старой Toyota Corolla, вызвала неожиданную реакцию пользователей социальных сетей. Вместо ожидаемого восхищения современными автомобилями баварская марка столкнулась с критикой, а многие комментаторы встали на защиту японской модели.

В первой части публикации разместили изображение седана 1990-х годов, созданное с помощью искусственного интеллекта. Судя по внешним особенностям, речь идёт о Toyota Corolla седьмого поколения E100, выпускавшейся с 1991 по 1997 год. При этом на переднем бампере виртуального автомобиля не оказалось указателей поворота. Вероятно, таким образом авторы изображения постарались избежать возможных претензий, связанных с использованием оригинального дизайна.

Маркетинговая публикация BMW, в которой внешность нового кроссовера X5 сравнили с дизайном старой Toyota Corolla, вызвала неожиданную реакцию пользователей социальных сетей. Фото: BMW

На втором снимке представили переднюю часть актуального BMW X5 в исполнении M Sport. Сопровождающий текст был посвящён индивидуальности автомобилей немецкого производителя и подчёркивал, что BMW не просто создаёт машины, а наделяет их особым характером и ощущениями от вождения.

Однако пользователи восприняли рекламный посыл совершенно иначе. Значительная часть аудитории принялась отстаивать достоинства старой Corolla. Комментаторы отмечали, что простая внешность японского седана не делает его скучным, а скорее превращает автомобиль в классику. Некоторые участники обсуждения даже предложили поменять местами подписи к фотографиям, обратив внимание на сдержанный дизайн и репутацию Toyota как производителя долговечных машин.

Не остался без критики и новый X5. Внешность современного кроссовера вызвала немало отрицательных оценок. Кроме того, некоторые пользователи предположили, что BMW намеренно опубликовала провокационное сравнение, рассчитывая вызвать споры и увеличить активность подписчиков.

Впрочем, нашлись и те, кто поддержал немецкий бренд. Однако даже сторонники BMW в качестве примеров удачного автомобильного дизайна преимущественно приводили модели прошлых лет, в частности BMW E30 и E39. В результате попытка компании продемонстрировать преимущества современных автомобилей обернулась обсуждением достоинств её прежних моделей и японской Corolla.

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