General Motors тайно продавала данные миллионов водителей: скандал с OnStar обошелся в $220 млн

Программа без должного информирования пользователей записывала сведения о местоположении машин и особенностях управления ими. Фото: metamorworks/Shutterstock/Fotodom

Американский автоконцерн General Motors согласился выплатить 220 млн долларов для урегулирования судебных претензий, связанных с работой сервиса OnStar Smart Driver. Разбирательство инициировали генеральные прокуроры 36 штатов США, причем наиболее активную роль в расследовании и судебном процессе сыграли представители штата Вашингтон. Финансовое соглашение стало итогом скандала, который разгорелся после журналистского расследования два с половиной года назад.

С 2016 по 2024 год к программе подключили миллионы владельцев автомобилей GM в США. Производитель представлял Smart Driver как инструмент, позволяющий автомобилистам улучшать навыки вождения. При этом клиентам сообщали, что собираемая информация остается конфиденциальной и не передается сторонним организациям. Однако фактически сервис работал иначе.

Программа без должного информирования пользователей записывала сведения о местоположении машин и особенностях управления ими. В частности, фиксировались случаи резкого торможения, превышения скорости и передвижения в ночные часы. Впоследствии эти данные передавались крупным компаниям, специализирующимся на торговле информацией.

Полученные сведения использовались для формирования потребительских и кредитных отчетов автомобилистов. Страховые организации также учитывали такую информацию при определении стоимости полисов. В отдельных случаях собранные данные становились причиной отказа в страховании.

Широкую огласку ситуации придала публикация The New York Times. После выхода журналистского материала GM в течение двух недель прекратила сотрудничество с компаниями LexisNexis и Verisk, выступавшими посредниками при обработке и распространении информации о водителях.

В январе 2025 года к ситуации подключилась Федеральная торговая комиссия США (FTC). Регулятор на пять лет ограничил возможность GM передавать геолокационные сведения и информацию о поведении автомобилистов за рулем организациям, составляющим потребительские отчеты. Кроме того, концерн обязали получать от клиентов недвусмысленное согласие на сбор подобных сведений и предоставлять им возможность отказаться от этой функции.

Представитель General Motors заявил, что компания предприняла дополнительные меры для защиты личной информации пользователей. По его словам, автопроизводитель также повысил прозрачность своей политики и стал подробнее разъяснять клиентам, какие сведения собираются и для каких целей применяются.

Генеральный прокурор штата Вашингтон Ник Браун раскрыл дополнительные обстоятельства подключения автомобилистов к Smart Driver. По его информации, многие клиенты оказывались участниками программы автоматически, когда оформляли подписку на услуги OnStar. В некоторых дилерских центрах сотрудники самостоятельно принимали условия соглашения от имени покупателей, которые даже не знали о подключении. При этом GM стимулировала дилеров финансовыми бонусами, размер которых зависел от количества привлеченных пользователей Smart Driver.

Еще один эпизод обнаружился уже после того, как скандал получил огласку. Через приложение OnStar примерно 370 тысячам автомобилистов сообщили, что они не участвуют в Smart Driver, хотя на самом деле их данные продолжали собираться и продаваться. Позднее часть пользователей отключили от программы без отдельного уведомления. Однако к тому моменту брокеры данных и страховые компании уже успели получить и сохранить собранную информацию.

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