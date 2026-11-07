Toyota меняет лидера продаж в России: электрокроссовер обошел RAV4

У Тойоты новый лидер продаж в РФ. Stoqliq / Shutterstock.com / Fotodom

В октябре 2026 года российский рынок новых автомобилей Toyota продемонстрировал отрицательную динамику: количество зарегистрированных машин японской марки оказалось на 5% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Однако по итогам января–октября ситуация остается благоприятной для производителя — суммарные продажи увеличились на 44%. Такие данные привел автоэксперт Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

Согласно его подсчетам, в октябре на учет в России поставили около 4 тыс. новых легковых автомобилей Toyota. Для сравнения, за тот же месяц 2025 года было зарегистрировано порядка 4,2 тыс. машин бренда.

Если рассматривать результаты с начала 2026 года, показатели Toyota выглядят значительно лучше. За десять месяцев россияне приобрели 30,8 тыс. новых автомобилей японской компании. Годом ранее за такой же период объем продаж составлял 21,4 тыс. экземпляров. Сергей Целиков отмечает, что Toyota по-прежнему занимает первое место по популярности среди иностранных производителей, которые прекратили официальную деятельность на российском рынке в 2022 году.

Наиболее востребованной моделью марки за январь–октябрь оказался кроссовер Toyota RAV4. На его долю пришлось немногим более 10 тыс. регистраций, что составляет почти треть от общего результата бренда.

Впрочем, октябрьская статистика принесла смену лидера модельного рейтинга. Первую позицию занял электрический кроссовер Toyota bZ3X, который за месяц получил 983 регистрации. Привычный российским покупателям RAV4 оказался на втором месте с результатом 930 автомобилей.

Замкнул октябрьскую тройку семейный кроссовер Toyota Highlander. За отчетный месяц на учет в России поставили 836 таких машин. Таким образом, сразу три модели Toyota показали высокие результаты, а электрический bZ3X впервые по итогам месяца опередил более популярный ранее RAV4.

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