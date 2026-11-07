Volkswagen T-Roc дешевле Geely и Volga: кроссовер привезли в Россию

Очередной кроссовер VW доступен в РФ. Alexander Fedosov / Shutterstock.com / Fotodom

Российские автодилеры начали предлагать еще одну модель европейского бренда, разработанную с учетом требований китайского рынка. Речь идет о компактном кроссовере Volkswagen T-Roc, который выпускается совместным предприятием FAW-Volkswagen. Как выяснили «Автоновости дня», автомобили уже доступны для покупки из наличия, а также для заказа из Китая. Минимальная стоимость поставки составляет около 2,2 млн рублей.

Самые выгодные предложения под заказ обнаружены в Иркутске, Москве и Санкт-Петербурге. В этих городах привезти новый T-Roc с учетом всех расходов готовы примерно за 2 190 000 рублей. При этом информация о комплектации иркутского экземпляра не раскрывается. Два других автомобиля предлагаются в версии Chenguang.

В оснащение этой модификации входят панорамная крыша, сиденья с отделкой из экокожи, цифровая приборная панель и мультимедийный комплекс с сенсорным экраном. Также предусмотрены кондиционер, электронный стояночный тормоз с AutoHold, система бесключевого доступа и запуск двигателя кнопкой.

Дополнительно кроссовер получает легкосплавные колесные диски диаметром 18 дюймов, мультируль, электрические стеклоподъемники на всех дверях и мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay.

Силовая установка у автомобилей стоимостью 2,19 млн рублей одинаковая. Под капотом находится бензиновый турбодвигатель TSI EA211 объемом 1,4 литра, развивающий 150 л. с. Он работает в паре с семиступенчатой роботизированной трансмиссией DSG. Независимо от выбранной комплектации привод предусмотрен исключительно передний.

В других регионах стоимость заказа Volkswagen T-Roc несколько выше. Так, в Воронеже и Твери за автомобиль с аналогичными техническими характеристиками просят около 2 250 000 рублей. В Уфе, Нижнем Новгороде, Самаре и Вологде цена увеличивается до 2 300 000 рублей.

Жителям Краснодара, Тюмени, Кирова и Перми такой кроссовер обойдется примерно в 2 350 000 рублей. В Казани, Новосибирске и Ростове-на-Дону стоимость заказа достигает 2 400 000 рублей.

На фоне конкурентов предложение выглядит достаточно привлекательным. Например, базовые версии кроссоверов Geely Coolray и Geely Cityray стоят в России от 2 774 990 и 2 954 990 рублей соответственно. Минимальная цена нижегородского Volga K40 составляет 2 849 000 рублей. Tenet T4L в максимальном исполнении, выпускаемый на бывшем предприятии Volkswagen в Калуге, оценивается дилерами в 2 494 000 рублей.

Помимо поставок под заказ, в России представлено около сотни уже ввезенных Volkswagen T-Roc. Самые доступные экземпляры можно найти в Тюмени за 2 400 000 рублей. В Казани минимальная цена составляет 2 700 000 рублей, а в Москве — 2 790 000 рублей.

Стоимость кроссоверов, имеющихся в наличии в других городах, распределилась следующим образом: раснодар — от 2 895 000 рублей; Сочи и Воронеж — от 2 900 000 рублей; Набережные Челны — от 2 950 000 рублей; Нижний Новгород и Ростов-на-Дону — от 2 990 000 рублей; Екатеринбург — от 3 049 000 рублей; Сургут — от 3 145 000 рублей; Кемерово — от 3 345 000 рублей Санкт-Петербург — от 3 370 000 рублей; Альметьевск — от 3 450 000 рублей.

Отдельную категорию составляют предложения официальных дилеров Volkswagen в Москве и Санкт-Петербурге. Они предоставляют собственную гарантию на автомобили и включают в стоимость коммерческий утилизационный сбор. В таких автосалонах китайский T-Roc оценивается уже в 3,9–3,95 млн рублей.

За эту сумму покупателям, как правило, предлагают более мощную модификацию. Она оснащается 1,5-литровым бензиновым турбомотором TSI Evo2 мощностью 160 л. с., который также сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой DSG.

Volkswagen T-Roc получил высокую оценку надежности в исследовании британского автомобильного портала WhatCar и страховой компании MotorEasy. Модель оказалась в первой пятерке наиболее надежных кроссоверов и внедорожников, набрав 99%. Согласно результатам исследования, за два предыдущих года с неисправностями столкнулись лишь 4% опрошенных владельцев.

Ранее сайт KP.RU писал об ОСАГО, о редчайшей модели в Москве, о рекламных войнах автомобильных брендов.