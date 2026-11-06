Кроссовер длиной более пяти метров и с холодильником в салоне: Deepal S09 добрался до РФ

На российском автомобильном рынке начались продажи крупного премиального кроссовера Deepal S09. Фото: deepal-motors.ru

На российском автомобильном рынке начались продажи крупного премиального кроссовера Deepal S09. Как сообщает издание «За рулем», минимальная стоимость новинки составляет 6,6 млн рублей.

Покупателям доступны две версии автомобиля, рассчитанные на пять или шесть человек. Более вместительная модификация получила три ряда кресел. За нее придется заплатить как минимум 6,74 млн рублей.

Длина кузова составляет 5205 мм, ширина достигает 1996 мм, а высота равна 1800 мм. Внешность модели выделяется необычной головной оптикой, объединенной в единый блок. Такое решение напоминает дизайнерские приемы, используемые в популярных кроссоверах китайской марки Li Auto.

Фото: deepal-motors.ru

Интерьер автомобиля также имеет свои особенности. Вместо привычной приборной панели перед водителем нет отдельного дисплея: необходимая информация выводится непосредственно на лобовое стекло.

В исполнении Techno предусмотрен расширенный набор оборудования, повышающий комфорт водителя и пассажиров. В частности, между передними креслами установлен встроенный в подлокотник холодильник. Для пассажиров второго ряда предусмотрен потолочный экран, а сами сиденья оснащены электрическими регулировками.

Для пассажиров второго ряда предусмотрен потолочный экран. Фото: deepal-motors.ru

Еще одной особенностью богатой комплектации стала пневматическая подвеска, которая дополняет оснащение флагманского китайского кроссовера.

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