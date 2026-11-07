Риск разрушения задней оси: Chery отзывает десятки тысяч кроссоверов

Чери отзывная кампания. testing / Shutterstock.com / Fotodom

Китайский автопроизводитель Chery объявил масштабную отзывную кампанию на внутреннем рынке. Под нее попадут 53,8 тыс. автомобилей, в конструкции которых обнаружили потенциально опасный производственный дефект. Решение об организации проверки и устранении неисправности приняло Государственное управление по регулированию рынка КНР (SAMR).

Сервисная акция затронет кроссоверы Omoda и Tiggo 5x, произведенные с 6 июня 2022 года по 31 декабря 2023-го. Начать обслуживание автомобилей планируется 27 ноября.

Причиной отзыва стала возможная ошибка при изготовлении элементов задней подвески. Как следует из сообщения китайского регулятора, на некоторых машинах сварное соединение между рычагом задней оси и втулкой могло быть выполнено с нарушениями технологии. При неблагоприятном развитии ситуации сварной шов способен разрушиться, в результате чего соединенные детали могут отделиться друг от друга. Подобная неисправность повышает вероятность дорожно-транспортного происшествия.

В рамках кампании Chery организует бесплатную диагностику автомобилей. Специалисты проверят дату изготовления задней оси и состояние соответствующих компонентов. Если подтвердится наличие производственного брака, неисправные детали заменят за счет компании.

Основанием для дополнительной проверки стал дорожный инцидент в Малайзии. 8 октября у кроссовера Omoda 5 2023 года выпуска во время движения произошло отделение задней оси. Авария обошлась без пострадавших, однако происшествие привлекло внимание производителя.

После случившегося Chery совместно с малайзийским Департаментом транспорта (Дептрансом) организовала расследование. Проверка позволила установить наличие дефекта в конструкции. В результате в Малайзии также объявили отзывную кампанию, охватившую более 8 тыс. автомобилей. Их владельцам предложили пройти проверку и при необходимости заменить проблемные компоненты.

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