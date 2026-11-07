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Авто7 ноября 2026 15:15

Volvo сохраняет позиции в России: шведский концерн оформил новые права на бренд

Компания Volvo зарегистрировала в России одноименный товарный знак
Илья МАСЮК
Вольво сохраняет права на бренд. DiPres / Shutterstock.com / Fotodom

Вольво сохраняет права на бренд. DiPres / Shutterstock.com / Fotodom

Шведская компания Volvo зарегистрировала в России собственный товарный знак. Кроме того, производитель продлил срок действия исключительных прав на торговую марку своей дочерней компании Volvo Penta, специализирующейся на выпуске двигателей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент). Документы на регистрацию обозначения Volvo поступили в Роспатент из Швеции в декабре 2025 года.

Заявителем выступила компания Volvo Trademark Holding AB, действовавшая через структуру AB Volvo. Официально товарный знак был внесен в реестр ведомства только в августе 2026 года. Согласно информации из базы Роспатента, правовая охрана распространяется сразу на три категории Международной классификации товаров и услуг (МКТУ): классы № 7, 12 и 37.

В перечень товаров с зарегистрированной торговой маркой вошли различные машины и промышленное оборудование, двигатели, электрические приводы, а также транспортные средства. Отдельно указаны электромобили и автомобили с гибридными силовыми установками.

Помимо этого, регистрация охватывает широкий спектр услуг. В их числе монтаж, ремонт и техническое обслуживание оборудования и транспортных средств, зарядка электрокаров, а также предоставление в аренду строительной техники и зарядного оборудования.

Таким образом, Volvo продолжает оформлять и поддерживать права на свои бренды в России, несмотря на прекращение официальных продаж новых автомобилей на российском рынке.

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