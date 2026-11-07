Полный привод и расход компактного мотора: в РФ предлагают Suzuki Alto

Полноприводный Suzuki Alto привозят в РФ. Фото: пресс-служба бренда

На российском рынке появилась возможность заказать из Японии компактный хэтчбек Suzuki Alto с правым расположением руля. По информации издания «Автоновости дня», одна из версий модели, оснащенная подключаемой системой полного привода, выставлена на классифайде примерно за 900 тысяч рублей.

Автомобиль комплектуется атмосферным бензиновым двигателем объемом 0,7 литра. Его мощность составляет 46 л. с., а максимальный крутящий момент достигает 55 Нм. Силовой агрегат работает совместно с бесступенчатой трансмиссией (вариатором), позволяя машине разгоняться до 140 км/ч.

Особенностью полноприводной модификации Suzuki Alto является электромагнитная муфта. При потере сцепления передних колес с дорожным покрытием система автоматически направляет часть крутящего момента на заднюю ось. Такое решение может оказаться полезным при движении по заснеженным, скользким или грязным дорогам.

Цена привоза зависит от нескольких обстоятельств, включая актуальный валютный курс, тарифы на транспортировку до конкретного региона, таможенные платежи и другие сопутствующие расходы.

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