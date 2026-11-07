Ручная сборка и эксклюзивность: почему российские вездеходы Visuva стоят до 33 млн рублей

Минимальная цена гусеничной модели Visuva T8 составляет 33 млн рублей. Фото: visuva.ru

Российский производитель внедорожной техники Visuva рассказал, почему его вездеходы стоят десятки миллионов рублей. Как сообщили представители компании изданию Autonews.ru, минимальная цена гусеничной модели Visuva T8 составляет 33 млн рублей, а колесного вездехода S2 — 25 млн рублей.

В компании пояснили, что высокая стоимость обусловлена особенностями производственного процесса и эксклюзивностью техники. Машины не выпускаются по стандартной конвейерной схеме: разработка каждого экземпляра предполагает отдельную инженерную проработку, значительный объем ручной работы и адаптацию конструкции под потребности конкретного заказчика.

Представители Visuva также обратили внимание на существенные расходы, связанные с проектированием и созданием собственных технических решений. Именно эти направления формируют значительную часть себестоимости продукции.

Внедорожный суперкар нового поколения Visuva S2. Фото: visuva.ru

Visuva специализируется на производстве российских вездеходов и внедорожников премиального класса. В актуальную линейку предприятия входят две модели — гусеничная T8 и колесная S2.

При этом производитель не располагает точной публичной калькуляцией, которая позволила бы отдельно определить долю затрат на разработку, приобретение комплектующих и непосредственно сборку машин. В компании отметили, что использование уже готовых узлов во многих случаях оказывается более простым и экономичным вариантом. Однако собственные инженерные разработки дают возможность самостоятельно определять ключевые технические параметры и функциональные возможности вездеходов.

Кроме того, Visuva стремится удерживать первоначально установленные цены, несмотря на колебания валютных курсов и изменение логистических расходов. Эти факторы непосредственно влияют на стоимость импортных комплектующих, используемых при производстве техники.

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