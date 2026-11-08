Выбираем стильную сумку на осень и зиму: замшевая, с тиснением под крокодила или меховая

Фото: aw-go.ru, askent.ru, befree.ru, limestore.com

Сумка — незаменимая часть любого образа. А иной раз она может задать тон всему луку. Поэтому к выбору сумки надо подходить внимательно. В идеале иметь хотя бы пару аксессуаров — на каждый день и на выход. Рассказываем и показываем, на какие модели стоит обратить внимание.

Стилист Ольга Родина рассказала про актуальные сумки для осенне-зимного периода Фото: Личный архив.

Из замши

Сумки из замши не теряют актуальности уже несколько сезонов подряд. Аксессуары из благородного материала выглядят элегантно и дорого. Сумки коричневого, бежевого или карамельного оттенка легко впишутся в повседневные образы. А если вы опасаетесь, что замша — довольно маркий и капризный материал, то не стоит. Многие российские бренды (в их числе, например, Around the World) используют специальные составы для придания коже таких свойств, как водоотталкивание, эластичность и блеск.

Сумка Around the World. Фото: aw-go.ru

Известно, что натуральная замша стоит дорого. Но всегда можно рассмотреть более демократичный аналог — экозамшу. Сумки из искусственного материала выглядят так же стильно, но стоят значительно дешевле. Кроме того, цветовая палитра более разнообразная, так как экокожу красить легче. Среди трендовых оттенков осенне-зимнего сезона — зеленый, серый и бордовый.

Сумка Around the World. Фото: aw-go.ru

С принтом

Если вы хотите добавить яркий акцент, то выбирайте сумку с анималистичным принтом — питоновым, тигровым, леопардовым или «Бэмби». Аксессуары с животными рисунками прекрасно дополнят луки с однотонной верхней одеждой. Форма может быть любая — багет, мешок, трапециевидная. Также помним простое правило: в идеале, чтобы в образе была только одна вещь с принтом. Остальные элементы подбираем однотонные, нейтральные.

Сумки Askent (слева) и Ekonika (справа). Фото: askent.ru + ekonika.ru

С мехом

Сумка Befree. Фото: befree.ru

Еще одна акцентная модель — сумка из меха. Этот аксессуар вряд ли подойдет на каждый день, но точно выделит вас из толпы. Я выбрала объемный розовый меховой клатч, которым можно дополнить, как выходные образы, так и луки на каждый день. В комплекте идет ручка.

Сумка Pinko. Фото: lamoda.ru

Второй, более компромиссный вариант — сумка с меховым декором, например, с ручкой, которую при желании можно снять и поменять на обычную. Важно помнить, что меховыми аксессуарами лучше всего дополнять образы с пальто или куртками, но не с шубами. Иначе такая сумка просто «потеряется» на фоне крупного мехового изделия.

С тиснением под крокодила

В этом сезоне на пике популярности тиснение кроко. В ассортименте многих брендов появились юбки, сапоги и сумки с имитацией кожи крокодила. Эффектная сумка «кроко» органично впишется почти в любой образ. Хотите сделать акцент, выбирайте аксессуар яркого оттенка — например, зелёного или синего. А если нужно что-то поспокойнее, то отдавайте предпочтение коричневым и черным сумкам.

Сумки Lime (слева) и Labbra (справа). Фото: limestore.com + lamoda.ru

Объемная

Если вам нужно, чтобы в сумке помещались не только ключи, косметичка и телефон, но еще ноутбук и документы, то ваше спасение — это вместительные шопперы (мягкая объемная сумка без каркаса) и тоуты (плотная сумка с каркасом).

Сумка Yuzefi. Фото: lamoda.ru

Объемные сумки уже давно не выглядят, как бесформенные мешки. В ассортименте разных брендов можно найти аксессуары интересных форм и с эффектной фурнитурой.

Сумка Afrel. Фото: lamoda.ru

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