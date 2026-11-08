Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина, 2018 г. Фото: Борис КУДРЯВОВ.

Лидия Федосеева-Шукшина скончалась на 89-м году жизни из-за острой сердечной недостаточности 6 ноября. С октября народная артистка находилась в реанимации в одной из московских больниц. До последнего дня за ней ухаживала младшая дочь Ольга. Также известно, что Лидия Николаевна дружила с Бари Алибасовым и созванивалась с ним почти каждый день даже после развода в 2021 году.

Бари Алибасов высказался о смерти бывшей жены Лидии Федосеевой-Шукшиной Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Бари Алибасов высказался о смерти бывшей жены Лидии Федосеевой-Шукшиной

Разумеется, после новостей о смерти Федосеевой-Шукшиной журналисты начали звонить Алибасову, который стал пятым и последним мужем актрисы. Но его сын Бари Алибасов-младший заявил, что они будут скрывать кончину Лидии Николаевны от отца, который якобы совсем плохо. Добавим, что Бари Каримовичу в этом году исполнилось 79 лет. Говорят, что продюсер «На-на» так и не оправился после того, как в 2019 году случайно выпил средство для очистки труб, которое перепутал с соком.

Но Бари Алибасов в итоге вышел на связь и записал короткое видеообращение, посвященное экс-супруге.

«Умерла Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина. Яркая, теплая талантливая актриса российского кино. Для меня Лида осталась близким человеком, подарившим мне и любовь, и заботу», — поделился Бари Каримович, который выглядел вполне неплохо.

Бари Каримович и Лидия Николаевна поженились в ноябре 2021 года. На тот момент они были знакомы около 20 лет. Брак Федосеевой-Шукшиной и Алибасова для многих стал неожиданным. Любовь, пиар или попытка спасти группу «На-на»? — гадали сплетники. Сами супруги, которые на протяжении долгих лет дружили, объяснили этот шаг стремлением быть вместе на старости лет. Также Алибасов пытался помогать народной артистке решить вопросы с недвижимостью.

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина в 1995 году. Фото: Олег Булдаков/ТАСС

«У меня есть своя квартира. Я то там, то с Лидой. Но всю свою недвижимость (даже дом за рубежом. — Ред.) Лида переписала на своих детей. И завтра, если они ее вышвырнут на улицу, она не сможет сделать ничего. Но по крайней мере у Лиды есть возможность опереться на супруга, на меня — у меня-то есть жилплощадь. Ограбят ее всю — значит будем делить с ней дом», — ранее рассказывал Бари Каримович.

Правда, в 2021 году пара все же развелась.

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