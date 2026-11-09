Вопрос дня: А вы бы в чью квартиру сходили на экскурсию? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ.

Евгений Гаглоев, детский и подростковый писатель:

- Я в своем советском детстве любил смотреть передачу «Будильник». Некоторые выпуски они снимали в квартире нашего знаменитого кукольника Сергея Образцова. Мастер водил оператора по комнатам, показывал свою огромную коллекцию кукол из разных стран мира, рассказывал их истории. Так что у меня с детства есть мечта - побывать в квартире Образцова. Знаю, что сейчас там музей, водят экскурсии. В один из приездов в Москву обязательно схожу!

Константин Цзю, абсолютный чемпион мира по боксу среди профессионалов:

- Я бывал во многих очень богатых домах у друзей и рад за них, но представляю, сколько там убираться надо! В Австралии у меня был дом около тысячи квадратов и семь-восемь туалетов. Содержать все это - большая головная боль. Сейчас мне вполне хватает квартиры, где у каждого из детей есть своя спальня и свой туалет.

Елена Малюкова, мама троих детей из Оренбурга:

- А я бы хотела побывать в квартире Филиппа Киркорова. Уверена, что там будет все очень ярко и в блестках. Хотелось бы увидеть, как дизайнеру певца удалось обыграть его экстравагантность.

Юрий Скуратов, экс-генпрокурор РФ:

- Я бы, конечно же, при случае заглянул бы в одну из квартир Чубайса. Может быть, обнаружил бы там полезный «вещдок». Анатолий Борисович имеет отношение к одному из дел, которое вели наши следователи.

Алексей Туркулец, режиссер, сценарист и актер:

- Моя маленькая мечта - побывать с экскурсией в таганрогской квартире Фаины Раневской. А если говорить в целом, я всегда с огромным удовольствием приду в гости к любому приятному человеку, с которым можно душевно поболтать и у кого в закромах найдется что-нибудь вкусненькое!

Елена Сенина, адвокат:

- Я бы сходила в гости к Ирине Понаровской! Она мне представляется женщиной с тонким вкусом и своим особенным стилем. Уверена, что в ее доме очень красиво.

Виктория Севрюкова, художник по костюмам:

- Если пофантазировать, то я бы хотела попасть в дома двух художников по костюмам, ныне уже покойных - Эйко Исиоке и Данило Донати. Это два моих абсолютных кумира.

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