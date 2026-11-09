«Мне сказали пилить сейфы, потому что это зачтется на суде»: 17-летний отличник полтора месяца «висел на крючке» у кураторов с Украины

Еще полгода назад Даниил был «обычным» отличником-лицеистом Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Раскуроченный сейф лежал на полу в прихожей. Грабитель выпилил болгаркой стенку и вытащил несколько пачек денег. Действовал избирательно — юани и коллекционные монеты почему-то не взял, а вот доллары унес.

По камерам потом проверили: из многоэтажки у метро «Митино» преступник вышел, не скрывая лица. Сел в такси и укатил в район небоскребов «Москвы-Сити». Затем этот неизвестный стоял у одной из башен, явно кого-то ожидая. К нему подошла девушка, он передал конверт и удалился.

Выяснить личность человека, распилившего сейф, и отследить его перемещения было делом нескольких часов. Уже ночью на пороге его квартиры стояли сотрудники полиции. Открыла мать. Услышав, что сына разыскивают за кражу 2 млн рублей, поверить не могла:

- Это какая-то ошибка. Какие деньги? Мой сын — отличник, он только-только перешел в 11 класс…

Только после этого 17-летний Даниил Андреев (имя и фамилия несовершеннолетнего изменены) и признался родителям, что он уже полтора месяца «выполняет задания спецслужб, чтобы не сесть в тюрьму за госизмену». И что та квартира в Митине – не первая, где он побывал с болгаркой…

Мама с папой были в шоке. От тихого Дани они такого никогда не ожидали. И в этом одна из главных проблем человеческой психологии. Истории вербовки российских подростков украинскими кураторами, действующими в мессенджерах, СМИ рассказывают регулярно. Однако большинство родителей всерьез к ним почему-то не относятся: «С моим-то такого никогда не случится!» Увы, но когда-то такое все-таки происходит именно с вашим ребенком, исправить уже ничего нельзя – впереди будет и приговор, и несмываемое клеймо на всю жизнь.

Расследованием этого дела занимаются сотрудники ГСУ СК России по Москве.

ТЕРРОРИСТ ИЗ ДОВЕРЕННОСТИ

Даниил — совершенно домашний мальчик, младший ребенок в обеспеченной семье. Увлекается шахматами, прекрасно готовит. Учителя таких обожают. Ребята вроде Дани с контрольных не сбегают, они одержимы хорошими оценками. В новом учебном году Даня перешел в 11 класс лицея при вузе, который готовит госслужащих. Это был конкретный план на будущее – поступать в этот вуз. Однако теперь все эти мечты под большим вопросом, потому что Даниил – фигурант уголовного дела по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

А началось все 8 июля текущего года с телефонного звонка. Сначала звонил человек «из поликлиники», заставивший Даню произнести вслух свои ФИО. Затем — «сотрудница Минцифры», сообщившая, что подростка взломали на Госуслугах и теперь там висит доверенность на постороннего гражданина. Якобы некий Сергей Мазур имеет право совершать любые операции с банковскими счетами Дани Андреева.

Дальше были «сотрудники» Росфинмониторинга и ФСБ. Подростку сказали, что этот самый Мазур из доверенности числится в базе, как украинский террорист, а Даниил Андреев, который предоставил ему свою банковскую карту, обвиняется в спонсорстве терроризма и госизмене. Даня божился, конечно, что он никакой доверенности никому не давал, но его никто не слушал.

В конце концов, ему сообщили, что на конец августа «назначен суд» и Даня может сам решить – будет ли он на этом процессе обвиняемым или согласится «стать внештатным сотрудником ФСБ» и пройдет по делу свидетелем. Даня ответил, что готов сотрудничать. Его предупредили: родителям ничего говорить нельзя – иначе сядешь за разглашение гостайны.

Один из сейфов, которые подросток вскрыл по заданию преступников. Фото-пресс-служба ГСУ СК России по Москве

СОРВАННОЕ ЗАДАНИЕ

Подростку сказали, что в ближайшее время ему будут давать задание. А пока он должен был с 9:00 до 22:00 каждый час (!) слать своему куратору отчеты: где он и чем занимается, а еще – банковские чеки по всем своим тратам.

Потом он будет рассказывать на допросе:

- Эта ежечасная отчетность продолжалась больше двух недель – с 27 июля до 13 августа. Она меня мучительно выматывала, фактически зомбировала. Я не мог ни на чем сосредоточиться. Родители постоянно меня расспрашивали о причинах депрессии, но я боялся им признаться из-за угрозы ответственности. Это меня тоже сильно угнетало.

Первое задание пришло 13 августа. Ему сказали, что надо поехать домой к человеку, которого подозревают в отмывании денег, и распилить болгаркой его сейф:

- Инструменты вам передаст наш сотрудник…

Даня сказал, что он не умеет пользоваться болгаркой. Ему посоветовали посмотреть про это ролики в интернете. Ехать пришлось в Химки. «Сотрудником» оказалась сидящая на лавочке во дворе девушка лет 16 в наушниках (Даня догадался, что она тоже слушает чьи-то указания). Незнакомка молча отдала Дане пакет и ушла.

- Ему вызвали такси. Машина заехала на территорию закрытого поселка, — рассказали KP.RU в следствии. - Подойдя к нужному особняку, фигурант нашел в указанном месте ключ от двери, а вот открыть им замок не сумел. Куратор приказал обойти дом и выбить стекло.

Однако Даня испугался, что это услышат соседи, и соврал, что стекло не разбивается… Ему разрешили вернуться домой.

В Москве отличник украл 2 млн рублей по заданию украинских кураторов Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

МЕСТО ВСТРЕЧИ: «МОСКВА-СИТИ»

Вскоре пришло новое задание. На этот раз нужно было ехать в Новую Москву. В новостройке он нашел нужный дом. Навстречу ему из подъезда вышли девушка с мальчиком лет пяти. (Позже выяснится, что юную москвичку тоже «вели» мошенники под видом силовиков – приказали вывести брата из квартиры на время «обыска»). На этот раз Даня сумел добраться до сейфа и даже распилить его. Внутри оказались лишь несколько купюр и какие-то украшения. Все это он показывал в режиме видеозвонка своему куратору. Но тот сказал все оставить на месте и уезжать. На следующий день Даню Андреева отправили пилить сейф в Митине. Ключ от квартиры кто-то ему оставил под кустом у подъезда. Распилил, взял деньги, когда выходил из квартиры, куратор уже вызвал ему такси до следующей точки. Так он и попал в «Москва-Сити».

Сейчас все эти связи и пересечения уже установлены. 18-летнюю Ирину Куликову (данные изменены), которая забрала у Дани деньги, тоже атаковали мошенники. По той же схеме с липовой доверенностью в Госуслугах на имя Мазура.

- Взяв у незнакомого ей парня конверт с деньгами, девушка по указанию своего куратора пошла в криптообменник и отправила все деньги (более 20 тысяч долларов) на счет, номер которого ей прислали заранее, — уточнили в следствии. - То есть, тоже поучаствовала в схеме.

По горячим следам обоих исполнителей задержали. Теперь им грозят реальные сроки — до 10 лет.

ВАЖНО!

В истории каждого преступления есть точка, когда все еще можно исправить и избежать самого страшного. В Уголовном кодексе РФ (см. статью 31) указано: «Лицо не подлежит уголовной ответственности за преступление, если оно добровольно и окончательно отказалось от доведения этого преступления до конца». То есть, даже если тебя подбивали, но ты вовремя остановился – ничего не будет.

Федеральный проект «Выход 31» (и сайт выход31.рф) запущен для противодействия атакам из интернета, в ходе которых российских подростков вербуют и подбивают на преступления. Здесь можно найти много полезной информации – что делать, если мошенники уже общаются с вашим ребенком, и как обезопасить его от таких угроз.

- Наша работа заключается в том числе и в умении объяснять сложное простыми словами. К сожалению, почти в каждом таком деле родители потом говорят: «Мы не замечали ничего странного…» А ведь вербовка редко начинается с открытых призывов, она начинается с внимания, которого подростку не хватило дома, а потом это все держится на его молчании, — говорит руководитель пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова. - Подростку внушают, что он виновен и что родителям об этом говорить нельзя, его заставляют отчитываться каждый час, чтобы не оставалось времени подумать. Однако закон оставляет выход для тех, кто вовремя остановился и отказался от преступления. Задача взрослых проще, чем кажется: стать тем человеком, к которому ребенок придет после первой же странной просьбы, поступившей от незнакомца. Все, что нужно знать родителям и подросткам, собрано на сайте выход31.рф.

КОНКРЕТНО

На что нужно обращать внимание

Как и здесь, во многих подобных историях, родители детей, которыми манипулируют вербовщики, ничего не замечают. И это может тянуться месяцами. Почему близкие не распознали, что с Даней что-то не так? Он полтора месяца пребывал в депрессии, постоянно созванивался с кураторами, трижды выезжал на «задания». Значит, были звоночки, когда мама с папой могли вмешаться и спасти ребенка от необдуманных шагов?

Итак, как распознать риски?

- У вашего ребенка резко изменилось поведение, он стал более замкнутым, тревожным или скрытным.

- Он постоянно переписывается или созванивается с кем-то, в том числе поздно вечером или ночью.

- Уходит от разговоров о новых знакомых и не хочет объяснить, с кем общается и почему держит их в секрете.

- Появились непонятные подработки.

- Новые виртуальные друзья, в том числе в играх и закрытых онлайн-сообществах.

- В речи подросток упоминает «схемы», «кураторов» и «задания».

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