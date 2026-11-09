«Казачий диктант – 2026»: как поучаствовать, что повторить

Писать под диктовку не придется. “Казачий диктант” - это тест из 20 вопросов с вариантами ответов Фото: Олег УКЛАДОВ.

Организатор - Всероссийское казачье общество - приглашает проверить свои знания об истории, традициях и культуре российского казачества.

Как и прежде (акция пройдет в седьмой раз), написать “Казачий диктант” смогут все желающие, независимо от возраста, образования и профессии. Участие бесплатное, но нужна регистрация на официальном сайте казачийдиктант.рф.

Писать под диктовку не придется. “Казачий диктант” - это тест из 20 вопросов с вариантами ответов. Обычно организаторы включают вопросы по истории казачества и традициям, а также касающиеся современных событий, в которых участвуют казаки. Вот примеры из прошлогоднего теста:

Какой знаменитый казачий атаман, «дед», стал героем романа Михаила Шолохова «Тихий Дон»?

Варианты: Листницкий, Кошевой, Бунчук, Щукарь.

Что такое «поход за зипунами»?

Варианты: военный поход за добычей, торговая экспедиция, паломничество, переселение на новые земли

С февраля 2022 года в специальной военной операции приняли участие более 47 000 казаков, свыше 320 атаманов всех уровней. В настоящее время на линии боевого соприкосновения несут службу свыше 19 000 братьев-казаков. Казачьи войска находятся на всех основных направлениях боевых действий. Ниже представлен список добровольческих казачьих формирований, участвующих в специальной военной операции на Украине. Исключите лишнее из предложенного списка.

Варианты: «Имени Ильи Муромца», «Форштадт», «Таврия», «Каспий».

Сколько войсковых казачьих обществ действует на территории Российской Федерации в настоящее время?

Варианты: 11, 13, 14, 12.

Есть два формата участия. С 9 по 15 ноября можно пройти тест онлайн на сайте, в любое время, из любой точки мира. 14 и 15 ноября - на очных площадках, где все будет "как в школе": отвечать на вопросы нужно будет на бумажных бланках, не подсматривая в справочники или телефоны. Адреса площадок ищите на казачийдиктант.рф.

В прошлом году “Казачий диктант” написали более 534 тысяч участников из России и зарубежных стран. Каждый год присоединяется немало новичков, но есть и костяк "бывалых" - те, кто участвует из года в год. Акция, отмечают участники, привлекает тем, что можно проверить свои знания, узнать больше об истории и культуре российского казачества и внести свой вклад в сохранение исторического наследия нашей страны.

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