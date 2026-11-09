«Роль Ленина атеистическим катком прошлись по характеру отца»: сын Юрия Каюрова рассказал, почему не будет отпевания

Юрий Каюров в роли Ленина. Фото Александра Конькова /Фотохроника ТАСС/

Я несколько раз разговаривала с Юрием Ивановичем по телефону. С ним было интересно говорить. Приветлив, ясно мыслит, а какая речь! В каждом слове слышна школа Малого театра. Голос - драматический баритон. Всё это было в человеке, которому без года сто лет!

Последний наш разговор не получился, хотя я позвонила с вопросом, который, как мне казалось, ему мог быть интересен. Во всяком случае, есть что сказать. Вопрос был такой: 6 сентября исполнилось 90 лет званию «Народный артист СССР». Почему Юрий Каюров, сыгравший Ленина 18 раз (!) – в 16 фильмах и 2 спектаклях (это только в СССР, а ещё он снимался в Болгарии, где его Ленин встречался с Димитровым, снимался в Монголии, где был эпизод встречи Ленина с Сухэ-Батором), главное в СССР актерское звание не получил? Просто нонсенс какой-то для советского времени! Что помешало: нерадивые чиновники, или театральные интриги, или что-то ещё?... Я стала спрашивать, но Юрий Иванович был не в настроении. Подумала я: наверное, задела за живое.

- Дело не в ваше вопросе, - успокоил меня сын Юрия Ивановича Леонид Каюров. – Просто отец уже сильно болел. В начале сентября он упал дома и сломал 4 ребра. За два года до этого сломал шейку бедра, операцию сделали, он даже гулял на улице. Да и ребра почти срослись, хотя в госпитале ему выкачали 6 литров жидкости. Но после травмы здоровье буквально посыпалось. Летом отец был ещё очень крепким. А после госпиталя ослаб, мало ел. Он умер днем 6 ноября у себя дома.

- 10 ноября пройдет прощание с Юрием Ивановичем в ритуальном зале Троекуровского кладбища. Почему не в Малом театре, в котором народный артист Юрий Каюров служил почти 60 лет? С артистами, тем более такими именитыми и заслуженными, принято прощаться на сцене…

- Отец этого не хотел. Это его выбор. Не хотел, чтобы его гроб выставляли в Малом театре. Знаете, был такой «король эпизода» артист Георгий Тусузон, который каждый день читал последнюю страницу газеты «Вечерняя Москва», где печатали некрологи. Он ходил на все похороны. Как однажды мрачно пошутил Анатолий Папанов: «Не страшно умереть! Страшно, что за твоим гробом пойдёт Тусузов!». Так вот мой отец гражданские панихиды не любил. Поэтому на его прощании её не будет. Не будет и отпевания, - с сожалением сказал Леонид Каюров, который служит дьяконом в храме Архангела Михаила на Девичьем поле. - Отец был атеистом до мозга костей. Он возражал против моего крещения. Я это сделал во взрослом возрасте. И его уговаривал, но мои уговоры обычно заканчивались скандалом. По-своему он был прав. Крещение не просто обряд или ритуал, как думают многие. Это дар Божий, для этого вера нужна. Хотя у отца настроение было переменчивым. Однажды он ездил на гастроли в Иерусалим и вернулся оттуда одухотворенным, говорил, что на Святой земле почувствовал что-то божественное. И я уж надеялся... Но через месяц отец остыл. Наверное роль Ленина атеистическим катком прошлась по его характеру. А характер был кремень.

Юрий Каюров Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА.

- Возможно, Ленин и повлиял на характер, но Юрий Иванович говорил хорошо об Ильиче. Сожалел, что народная память о вожде потускнела. «Ушло ощущение ценности, какое было раньше, значимости Владимира Ильича и для нашей страны, и для всего мира» - дословно его слова. Он играл Ленина долго (дебютировал в 1961 году в роли молодого Ленина в фильме «В начале века»). Никогда не жалел? Ведь этот образ ограничил его амплуа.

- Диапазон ролей однозначно ограничил. Сыграть бандита в кино или алкоголика ему не предлагали. А ведь в молодости отец был прекрасным характерным артистом. Когда он ещё работал в Саратовском драматическом театре, он играл на гитаре, а как он пел! У него голос шикарный. Образ вождя мирового пролетариата его высушил, как артиста. Но зато был почет и уважения. И до сих пор на праздники и дни рождения отцу приходили правительственные поздравительные телеграммы.

- Почему же ему не дали народного артиста СССР?

- Ещё в начале 70-х главный режиссер Малого театра Борис Равенских пошел к тогдашнему министру культуры Екатерине Фурцевой хлопотать. Говорит, у нас в театре есть хороший артист Юрий Каюров, хотим на звание подать… И добавил для убедительности: Каюров как раз собирается в партию вступать. Фурцева посмотрела на режиссера тяжелым взглядом: «Что значит собирается?! Он - не член КПСС? Как же он играет Ленина?!». И завернула документы. У неё были свои любимые артисты, она обожала Олега Ефремова. К моему отцу относилась сдержанно. Он сам о званиях и наградах никогда не хлопотал. Не участвовал в театральных интригах, не состоял ни в каких группировках.

Каюров на сцене Малого театра. Фото: Валентин Кузьмин /ИТАР-ТАСС/.

- Но блага какие-то получил благодаря Ленину?

- Скорее – благодаря талантливому воплощению образа Ильича. Если вы о материальных приобретениях, их было не так много. В результате сложного обмена он получил хорошую квартиру в Брюсовом переулке. Дачи не было. Отец не хотел. Он любил отдыхать в профилакториях и санаториях, причем советского пошиба, с обшарпанным интерьером, столовой, традиционным бытом, чтобы вечерами отдыхающие собирались, были концерты и гулянья. Ему это нравилось.

- Ваша мама, супруга Юрия Ивановича, ушла из жизни 20 лет назад. С кем он жил после неё?

- Он жил один. Его хорошая знакомая приходила готовить обеды. Потом ему сиделку выделили. Я приезжал. До ковида отец играл в Малом театре. А после - уже не выходил на сцену, хотя был в хорошей форме, у него очень красивый голос. Мог бы ещё играть. Его лучшей ролью считаю не Ленина, а Лопахина из «Вишневого сада». Это был выдающийся телеспектакль режиссера Леонида Хейфеца, в котором играли: мой отец, Руфина Нифонтова, Наталья Гундарева, Иннокентий Смоктуновский, Виталий Соломин, Эдуард Марцевич, Валерий Носик, Елена Коренева, Николай Сергеев. Какие были прекрасные артисты…

Прощание с Юрием Каюровым состоится 10 ноября в 11:00 в ритуальном зале Троекуровского кладбища.

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