Анна Нетребко, в черной коже и с канистрой бензина, блистает в «Набукко» Верди на сцене Боннской оперы

Российская оперная дива Анна Нетребко сейчас участвует в опере Верди «Набукко» («Навуходоносор»), поставленной на сцене Боннской оперы. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Российская оперная дива Анна Нетребко сейчас участвует в опере Верди «Набукко» («Навуходоносор»), поставленной на сцене Боннской оперы. Она исполняет партию Абигайль - внебрачной дочери вавилонского царя Навуходоносора II, главной в этом сюжете антагонистки и злодейки. Трактовка постановщика Роланда Шваба максимально отличается от традиционной: герои одеты в более или менее современное платье, развалившийся в кресле Навуходоносор (с сигарой, в розовом костюме и оранжевых очках) похож на гангстера, а Абигайль затянута в черную кожу. Некоторые российские поклонники оперы давно привыкли называть такие трактовки режоперами (от «режиссерская опера»).

Анна разместила в соцсетях несколько крайне эффектных фотографий - на одной ее героиня поливает бензином из канистры какую-то несчастную девушку (не исключено, что свою единокровную сестру Фенену, с которой у Абигайль отношения, мягко говоря, не сложились). Поклонники в восторге, Анне пишут в комментариях: «Энергия через экран, невероятная, красивая, неповторимая!» Вообще, билеты на «Набукко» с участием Нетребко стоили до 275 евро, но все были раскуплены моментально.

В восторге, однако, не все. Как только стало известно, что Нетребко будет петь в Бонне, забеспокоились политактивисты. Некая Сара Штомпоровски заявила сайту Westdeutscher Rundfunk ( «Западногерманское радио»): «Когда я узнала, что Нетребко едет в Бонн, стало ясно: нужно немедленно подавать заявку на проведение акции протеста» (та и была проведена в дни премьеры «Набукко»). Штомпоровски считает, что Анне Нетребко не хватает четкого политического заявления, в котором она «ясно дистанцировалась бы от политики Владимира Путина». Ее и ее друзей бесит, что певица все выступает и выступает в европейских городах, а подобного заявления никак не сделает. Вот и на этот раз они ничего не дождались.

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