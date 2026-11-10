Вопрос дня: Кто ваш любимый киношный страж порядка? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ.

Алексей Герман, режиссер:

- Дед мой был тесно связан с ленинградской милицией, написал о начальнике угрозыска города Унчанска Лапшине. А папа снял картину «Мой друг Иван Лапшин». Я любил первые серии «Улиц разбитых фонарей» и их героев - ничего лучше не было.

Александр Шаганов, поэт-песенник:

- В фильме «Рожденная революцией» - та роль, которую Евгений Жариков сыграл, милиционера Кондратьева. Это большой ориентир для тех, кто решил свою судьбу связать со службой.

Евгений Черноусов, полковник милиции в отставке:

- «Место встречи изменить нельзя» и «Ликвидация» - лучшие фильмы, Глеб Жеглов и Давид Гоцман - настоящие офицеры милиции. Они наиболее правильно засняты.

Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза:

- Старый «Робокоп», офицер Алекс Мерфи - вот это герой. Он вполне отвечает нашей кибернетической эпохе, в которой мы состоим, и мы увидим это довольно скоро.

Александр Пашутин, народный артист России:

- Мне нравился герой Юрия Никулина в фильме «Ко мне, Мухтар!». Всеволод Санаев замечательно играл офицера в фильме «Это случилось в милиции». Ну и комиссар Кречетов, которого сыграл Лев Свердлин в «Ночном патруле».

Аскольд Запашный, худрук Большого Московского государственного цирка:

- «Полицейский из Беверли-Хиллз» - там детектив, которого сыграл Эдди Мерфи. Нравятся все ребята из «Улиц разбитых фонарей» - Казанова, Дукалис, Ларин, Мухомор. И старшина из «Бриллиантовой руки», и следователь Подберезкин из «Берегись автомобиля».

Елена Федотова, юрист, Казань:

- Комиссар Мегрэ! Люблю его за интеллект и человечность.

Юлия Трифонова, начальник юротдела горбольницы Бугуруслана:

- Очень симпатичен участковый Анискин. В нем собраны лучшие черты настоящего стража порядка: ответственность, эмпатия и твердость там, где она нужна.

Тимофей Лымарев, солист Оренбургского театра музкомедии:

- Обожаю Эркюля Пуаро. Потрясающий дедуктивный метод, педантичность, утонченные черты.

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