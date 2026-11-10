Вопрос дня: Кто ваш любимый киношный страж порядка?

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ.
Алексей Герман, режиссер:
- Дед мой был тесно связан с ленинградской милицией, написал о начальнике угрозыска города Унчанска Лапшине. А папа снял картину «Мой друг Иван Лапшин». Я любил первые серии «Улиц разбитых фонарей» и их героев - ничего лучше не было.
Александр Шаганов, поэт-песенник:
- В фильме «Рожденная революцией» - та роль, которую Евгений Жариков сыграл, милиционера Кондратьева. Это большой ориентир для тех, кто решил свою судьбу связать со службой.
Евгений Черноусов, полковник милиции в отставке:
- «Место встречи изменить нельзя» и «Ликвидация» - лучшие фильмы, Глеб Жеглов и Давид Гоцман - настоящие офицеры милиции. Они наиболее правильно засняты.
Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза:
- Старый «Робокоп», офицер Алекс Мерфи - вот это герой. Он вполне отвечает нашей кибернетической эпохе, в которой мы состоим, и мы увидим это довольно скоро.
Александр Пашутин, народный артист России:
- Мне нравился герой Юрия Никулина в фильме «Ко мне, Мухтар!». Всеволод Санаев замечательно играл офицера в фильме «Это случилось в милиции». Ну и комиссар Кречетов, которого сыграл Лев Свердлин в «Ночном патруле».
Аскольд Запашный, худрук Большого Московского государственного цирка:
- «Полицейский из Беверли-Хиллз» - там детектив, которого сыграл Эдди Мерфи. Нравятся все ребята из «Улиц разбитых фонарей» - Казанова, Дукалис, Ларин, Мухомор. И старшина из «Бриллиантовой руки», и следователь Подберезкин из «Берегись автомобиля».
Елена Федотова, юрист, Казань:
- Комиссар Мегрэ! Люблю его за интеллект и человечность.
Юлия Трифонова, начальник юротдела горбольницы Бугуруслана:
- Очень симпатичен участковый Анискин. В нем собраны лучшие черты настоящего стража порядка: ответственность, эмпатия и твердость там, где она нужна.
Тимофей Лымарев, солист Оренбургского театра музкомедии:
- Обожаю Эркюля Пуаро. Потрясающий дедуктивный метод, педантичность, утонченные черты.
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