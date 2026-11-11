Топ идей от звезд, как носить красные вещи: Стефания Маликова в алом трикотажном костюме, Арина Соболенко в бомбере и секси-лифе, а Ирина Пегова в кардигане

Стефания Маликова и Арина Соболенко. Фото: социальные сети

Пасмурной осенью нам особенно хочется ярких красок. Поэтому почему бы не добавить в образы цвета? Например, красного. Этот оттенок сделает любой лук заметным. Многие звезды уже примерили алые вещи. Как носить акцентный цвет? Самый простой способ — сочетать его с черным. Для контраста можно добавлять еще белый.

Образы звезд комментирует журналист KP.RU, дипломированный стилист Ольга Родина. Фото: личный архив.

Стефания Маликова

Стефания Маликова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Специально к осени Стефания представила трикотажные костюмы, один из которых примерила сама. Дизайнер продемонстрировала алый комплект с оригинальным кардиганом с акцентными рукавами (17 520 рублей) и юбкой (11 360 рублей) от своего бренда Dress by Stesha. Костюм Стеша сочетала с замшевыми сапогами (тоже Dress by Stesha, 39 990 рублей) и бежевым клатчем от Hermes. Что ж, Маликовой осталось выпустить только сумку, потому что все остальные необходимые в гардеробе вещи в ассортименте ее бренда уже есть.

Арина Соболенко

Арина Соболенко Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Известная теннисистка, которая сейчас находится на WTA Finals в Калифорнии, между турнирами успела примерить эффектный образ с красным бомбером и черной кожаной юбкой мини. Куртку фигуристая Арина накинула на красный лиф. Соболенко дополнила образ лодочками Gucci в сочетании с алыми носками. А на безымянном пальце спортсменки можно видеть то самое кольцо с бриллиантом 12 карат за $800 тысяч, которое ей подарил жених-миллионер весной этого года.

Арина Соболенко Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Ирина Пегова

Ирина Пегова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Ирина примерила лук от своего любимого итальянского бренда Pinko. Трикотажный красный кардиган с отделкой камнями на воротнике актриса скомбинировала с эффектной длинной юбкой-русалкой, которая за счет фасона визуально сделала актрису (рост Пеговой 155 см) выше. Образ народная артистка дополнила красными лодочками на каблуке.

Аврора

Аврора. Фото: Biocellium

Аврора очень классно обыграла алые кожаные брюки от российского бренда Love Republic (цена 7019 рублей со скидкой), которые она сочетала с гусарским черным жакетом (Malina Bonita). Для контраста ведущая добавила белую блузу с воланами от екатеринбургской марки Malina Bonita (8720 рублей) и такого же цвета лодочки на удобном низком каблуке. Образ Авроре очень идет и освежает ее.

Марика

Марика Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Побаиваетесь экспериментов с яркими цветами? Тогда начните с самого простого. С красного свитера. Марика сочетала алый свитер из шерсти и кашемира от российского бренда Idol (25 990 рублей) с эффектными черными брюками с защипами. Блогер дополнила минималистичный образ миндалевидными лодочками и вместительной черной сумкой. Очень стильно и ничего лишнего! Однозначно лайк.

Мода, стоп!

Фото: km20.ru

Хотите, чтобы ноги выглядели стройнее, тогда обратите внимание на коллекцию Wooden Body от Jean Paul Gaultier, придуманную новым креативным директором бренда Дюраном Лантинком. Например, легинсы за 49 800 рублей, вдохновленные деревянными ногами кукол, точно визуально уменьшат ваши бедра. Носить лосины рекомендуется с таким же лонгсливом за 64 600 рублей.

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