В ночь на 11 ноября армия России продолжила наносить удары по инфраструктуре и военным объектам на Украине. Фото: REUTERS.

В ночь на 11 ноября армия России продолжила наносить удары по инфраструктуре и военным объектам на Украине. Военкор KP.RU Александр Коц подробно разбирает цели ударов по Украине.

«С теплоснабжением будет тяжелее», – вскоре после полуночи предупредил земляков глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. Для ноябрьской ночи – исчерпывающая сводка.

Ночью отработали по Днепропетровской и Одесской областям. Минобороны России называет три подстанции и одно судно. Украинские Воздушные силы насчитали 163 ударных беспилотника, из них 91 реактивный, плюс ракету Х-59/69 с моря. Попадания признали на 17 локациях.

Фото: REUTERS.

Днепропетровская область

Кривой Рог – руда, шахты, горно-обогатительные комбинаты и крупнейший на Украине меткомбинат. Вся эта махина живёт от сети. По данным Минобороны, ночью поражена подстанция 330 кВ – из тех, что питают предприятия, работающие на военную промышленность Украины.

Последствия к утру перечислил сам Вилкул. Часть города без света. Часть больниц и насосные водоканала – на генераторах. На котельных идут работы. Электротранспорт удалось выпустить на линию только утром.

Накануне тот же Вилкул жаловался: насосные станции города за войну обесточивались больше 5400 раз, и каждое отключение – гидроудар по старым трубам. Счёт пополнился.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа к утру добавил Павлоград – там тоже «повреждена инфраструктура», без подробностей.

Одесская область

Маяки – село на Днестре, у трассы М-15, которая ведёт к дунайским портам Измаила и Рени. Здесь МО называет подстанцию 110 кВ.

Одесские мониторы под утро вели по Маякам отдельный репортаж: ракета, полдюжины «Бандеролей», реактивная «Герань».

Усатово – северо-западная окраина Одессы, по соседству с Пересыпью. Тут поражена подстанция 330 кВ. На рассвете горсовет сообщил: «Из-за обесточиваниямвстали трамваи №1 и №7 на участке от завода «Центролит» до улицы Черноморского казачества». Это и есть Пересыпь. Вместо трамвая пустили социальный автобус до Пересыпского моста. Какой объект отключился, в мэрии не поясняют.

Фото: REUTERS.

Чёрное море

Юго-западнее Одессы поражён сухогруз с вооружением и военным имуществом для ВСУ.

В среду на большей части Украины и без того действуют графики до четырёх очередей – до 16 часов без света в сутки. Этой ночью к ним добавились Кривой Рог и Пересыпь.

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