В центре вихря: О чем Россия может договориться с Украиной и США в Абу-Даби

В Абу-Даби идет второй день переговоров между делегациями России и Украины при посредничестве представителей США. Фото: REUTERS.

В Абу-Даби идет второй день переговоров между делегациями России и Украины при посредничестве представителей США. Информации об их ходе — минимум, что и понятно. Но предположения можно сделать.

На Радио «Комсомольская правда» говорили об этом с Андреем Клинцевичем, главою Центра изучения военных и политических конфликтов.

В ЦЕНТРЕ ВИХРЯ

- О чем можно договориться в текущей стадии противостояния - кроме обменов?

- Мы в центре вихря. Украина - развилка. Дальше может пойти в мирный трек. А может - в эскалацию с расширением территориального охвата. Это могут быть и европейские страны. Американцы выступают снижающим накал фактором. Они пытаются остановить процесс нагрева этого чайника, который начинает закипать. Американцы хотят поднять планочку выше и говорят: давайте договариваться о европейской системе безопасности.

- Но Зеленский это тормозит?

- Он это взаимоувязывает с собой. Типа, не надо меня отводить в сторону, а то вы между собой договоритесь, и нас просто проинформируют потом. Конечно, он хотел бы препятствовать этому аспекту.

Зеленскому происходящее не выгодно Фото: REUTERS.

УВЯЗАТЬ С НАТО?

- Американцы хотят увязать тематику с НАТО?

- В «Вашингтон пост» вышла статья о том, что американцы хотят восстановить переставший работать в 2022 году Совет Россия - НАТО. Тот механизм работал достаточно эффективно, позволял показывать некую прозрачность сторон, неэскалационные действия, учения проводились в другом масштабе.

- То, что происходит сейчас - взрывоопасно.

- Это может в любой момент вспыхнуть. Особенно сейчас, когда «коалиция желающих» - Британия, Франция, Германия - начинают проводить крупные учения на границе с Украиной для ввода контингента «коалиции желающих», не под натовскими силами.

Американцы пытаются договориться о европейской системе безопасности Фото: REUTERS.

ИНТЕРЕСНЫЙ СОСТАВ

- По составу делегаций...

- Кроме двух заместителей министра иностранных дел, присутствует Костюков, начальник Главного управления, раньше это называлось Главное разведывательное управление. Это военная разведка. И очень важно. И Комков Алексей Викторович - это начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ России. Это так называемая Пятая служба. Она видит и глубоко работает внутри Украины, понимает обстановку на местах. Потому разговор там идет т с открытым забралом. Рассказать какие-то истории нашей делегации не получится со стороны Украины.

- Там и сильные эксперты.

- Да, это зам. начальника Главного оперативного управления Генштаба. Это то управление, которое и воюет. Это то управление, куда сходятся все доклады и уже дальше распространяются команды, формируются стратегические замыслы, докладываются Верховному главнокомандующему. Это самая оперативная информация с поля боя. Где находимся мы, где противник. Это начальник Управления информации Генштаба, это контрразведка ФСБ, будет присутствовать зам. начальника Управления президента Российской Федерации по госполитике в гуманитарной сфере. Возможно, тематика с Алешками расширится.

- Гуманитарные коридоры?

- Да. Потому что обмены телами и обмены военнопленными достаточно эффективно организованы по линии уполномоченных по правам человека. Мы видим, что они происходят. В Алешках эффективно все было проведено. Возможно, здесь это потребует какого-то более экспертного подхода. Хотелось бы верить, что это будет распространено на приграничные наши города, в том же Энергодаре. Это все сейчас важно.

- Работают и представители МИДа.

- Это директор Второго департамента, отвечающий за страны СНГ, директор Департамента по вопросам нераспространения контроля над вооружениями. Здесь уже стратегическая составляющая. Возможно, обсуждают аспект, связанный с тем, как будут выглядеть вооруженные силы, какие модальности будут сформированы после окончания конфликта.

От российской стороны в Абу-Даби приехал сильный дипломатический состав Фото: REUTERS.

ЧТО НОВОГО?

- Но на прежних переговорах говорили о том же самом?

- Я и не жду прорыва. Стороны могут притираться долго, и может закончиться ничем. Как, например, было у нас с Арменией и Азербайджаном. И тут позиции сторон разнятся. Зеленский действует в парадигме: остановка боевых действий, гарантии безопасности, вступление в НАТО. Нас не устраивает этот подход. Их гарантии безопасности в виде формирования там ударного ядра «коалиции желающих», наращивания вооруженных сил, сохранения террористического и нацистского режима, ущемления русских и постоянной угрозы реванша - это мы оставляем мину замедленного действия.

- Она разрастается?

- Она все больше становится. Зачем нам это? Мы сразу говорим, что это нас не устраивает. Мы будем тащить либо к капитуляции киевского режима, либо будем договариваться здесь на наших условиях. Они считают по-другому. Здесь европейцы выступают как катализатор. Они считают, что смогут нас в этом конфликте победить с точки зрения истощения.

- А им некуда торопиться? Украине точно спешить некуда?

- Тем, кто руководит процессом, да. Каждый день им приносят деньги, каждый день сохраняют их у власти. Потому что после окончания боевых действий начнутся импичменты, поиски, борьба за ресурсы, отнимание наворованных вилл, криптокошельков и всего остального. Это все, что их ждет. Сейчас они могут это пока удерживать под контролем.

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