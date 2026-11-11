Песков: Переговоры в Абу-Даби Путин обсудил с Лукашенко

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…- Дмитрий Сергеевич, получил ли президент доклад российской делегации по итогам первого дня переговоров в Абу-Даби? И обсуждались ли эти трехсторонние контакты на вчерашней встрече с Александром Лукашенко?
- Разумеется, президент постоянно информируется нашей делегацией о том, что происходит в Абу-Даби, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая в среду, 11 ноября, на вопросы журналистов. - Сегодня второй день. Конечно, тема переговоров, так или иначе, затрагивалась и в беседе с Лукашенко.
Делегация России в Абу-Даби расскажет об итогах работы после завершения второго дня переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Но, конечно, нужно дождаться завершения сегодняшней части переговоров в Абу-Даби, и наша делегация на месте уже расскажет об этом.
Вопрос:
-… Российские представители на переговорах в Абу-Даби, которые находятся в постоянном контакте с президентом… Не говорили, были ли у них контакты с представителями Европейского союза, которые тоже находятся там, но в переговорах не участвуют?
Песков:
- Нет, такие контакты не планировались, не имелись в виду, и таких контактов не было.
Вопрос:
- Премьер-министр Норвегии Стёре не исключил нового разговора с нашим президентом и дал высокую оценку прошлой беседе. А был ли уже запрос из Осло на новый телефонный разговор, и началась ли подготовка к нему с нашей стороны?
Песков:
- Нет, не было.
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