Песков: Переговоры в Абу-Даби Путин обсудил с Лукашенко

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков провел брифинг для российских и иностранных журналистов Фото: REUTERS.

…- Дмитрий Сергеевич, получил ли президент доклад российской делегации по итогам первого дня переговоров в Абу-Даби? И обсуждались ли эти трехсторонние контакты на вчерашней встрече с Александром Лукашенко?

- Разумеется, президент постоянно информируется нашей делегацией о том, что происходит в Абу-Даби, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая в среду, 11 ноября, на вопросы журналистов. - Сегодня второй день. Конечно, тема переговоров, так или иначе, затрагивалась и в беседе с Лукашенко.

Песков рассказал о регулярных докладах Путину от делегации России в Абу-Даби Делегация России в Абу-Даби расскажет об итогах работы после завершения второго дня переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Но, конечно, нужно дождаться завершения сегодняшней части переговоров в Абу-Даби, и наша делегация на месте уже расскажет об этом.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ

Вопрос:

-… Российские представители на переговорах в Абу-Даби, которые находятся в постоянном контакте с президентом… Не говорили, были ли у них контакты с представителями Европейского союза, которые тоже находятся там, но в переговорах не участвуют?

Песков:

- Нет, такие контакты не планировались, не имелись в виду, и таких контактов не было.

Вопрос:

- Премьер-министр Норвегии Стёре не исключил нового разговора с нашим президентом и дал высокую оценку прошлой беседе. А был ли уже запрос из Осло на новый телефонный разговор, и началась ли подготовка к нему с нашей стороны?

Песков:

- Нет, не было.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Переговоры о мире России, США и Украины в Абу-Даби: итоги первой встречи и продолжение консультаций 11 ноября