Новый хит Xiaomi обошел другие модели: кроссоверы Skynomad захватили больше половины продаж

Продажи кроссоверов Xiaomi Skynomad за октябрь превысили 27 тыс. машин. Robert Way / Shutterstock.com / Fotodom

В октябре 2026 года гибридные кроссоверы Xiaomi Skynomad обеспечили более половины всех продаж китайского автопроизводителя. За месяц компания реализовала 27 147 автомобилей этой линейки. Об этом сообщает издание CarNewsChina со ссылкой на данные Китайской ассоциации производителей легковых автомобилей (CPCA).

На долю Skynomad пришлось 54,1% октябрьского объема продаж Xiaomi. Наиболее востребованной оказалась младшая модель N70, разошедшаяся тиражом 14 558 экземпляров. Более крупный кроссовер N90 выбрали 12 589 покупателей. В сравнении с сентябрем совокупные продажи двух моделей увеличились на 118,2%.

Общий результат Xiaomi за октябрь составил 50 168 автомобилей. Это на 25,4% превышает показатель предыдущего месяца и на 3,1% — объем реализации за октябрь прошлого года.

В то же время спрос на остальные модели бренда продемонстрировал отрицательную динамику. Продажи электромобиля SU7 сократились на 17,6% относительно сентября и составили 12 984 машины. Показатель кроссовера YU7 уменьшился на 15,1% — до 10 037 единиц.

В семейство Skynomad входят два гибридных кроссовера — N70 и N90. Для каждой модели предусмотрено по две версии оснащения. Силовая установка обоих автомобилей включает четырехцилиндровый турбированный двигатель объемом 1,5 литра, который выполняет функцию генератора электроэнергии.

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