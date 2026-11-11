Solaris на исходе: запасы автомобилей могут закончиться уже в начале года

Запасы Солярис на исходе. FotograFFF / Shutterstock.com / Fotodom

В октябре 2026 года в России зарегистрировали 1106 новых автомобилей марки Solaris. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года результат сократился более чем в пять раз — на 81%. В октябре 2025-го на учет поставили 5809 таких машин. Об этом сообщил руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

За январь — октябрь текущего года россияне приобрели около 16,6 тысячи автомобилей Solaris. Это почти на 40% меньше, чем за тот же период годом ранее. С момента выхода марки на российский рынок в марте 2024 года было реализовано в общей сложности почти 66 тысяч машин.

Как пояснил Целиков, производство автомобилей Solaris на площадке в Санкт-Петербурге прекратилось в декабре 2025 года. За время работы предприятия там собрали немногим более 70 тысяч автомобилей.

По оценке главы «Автостата», на складах сейчас остается приблизительно 4 тысячи машин российско-корейского бренда. Этого объема, предположительно, хватит до начала 2027 года. После исчерпания запасов среди новых автомобильных марок российского рынка, по мнению эксперта, фактически останутся только китайские производители.

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