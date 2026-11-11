Какие автомобили чаще оказываются в авариях: Changan, BMW и Geely в зоне риска

Какие машины чаще всего попадают в ДТП. Dmitriy Sinchenko / Shutterstock.com / Fotodom

По итогам 2026 года среди наиболее часто попадающих в дорожно-транспортные происшествия автомобильных марок оказались Changan, Geely, BMW, Haval и Skoda.

Наибольшее количество страховых обращений специалисты зарегистрировали в Москве, Тульской области, Пермском крае, Санкт-Петербурге и Свердловской области. В числе моделей с наиболее высокой аварийностью выделили Changan UNI-K, Geely Tugella, BMW X4 и Skoda Kodiaq. Об этом представители страховой компании «Согласие» сообщили «Российской газете».

При этом статистика за первые девять месяцев 2026 года показывает несколько иной список наиболее часто участвовавших в авариях автомобилей. В него вошли Haval M6 и Jolion, Lada Vesta, Volkswagen Polo и Lada Largus.

Эксперты связывают такую ситуацию с широким распространением этих машин в таксопарках и службах каршеринга. Кроме того, их активно задействуют в коммерческих перевозках. Из-за высокой интенсивности эксплуатации автомобили чаще оказываются на загруженных городских улицах, что повышает вероятность аварийных ситуаций.

В страховой компании пока не отмечают роста числа ДТП с начала года. Однако эксперты подчеркивают, что оценивать окончательную динамику преждевременно. Некоторые автомобилисты сообщают о происшествиях страховщикам не сразу после аварии, поэтому показатели за текущий период еще могут корректироваться.

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