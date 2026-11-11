Votour расширяет семейство кроссоверов: вслед за V5 на рынок выйдет новый V6

На рынок выведут новый отечественный кроссовер. Artic_photo / Shutterstock.com / Fotodom

Российская автомобильная марка Votour, появившаяся благодаря сотрудничеству холдинга «АГР» и китайской компании Defetoo, рассекретила вторую модель своей линейки. Новинкой стал кроссовер V6, который должен поступить в продажу до конца 2026 года. Об этом 11 ноября сообщила пресс-служба бренда в сообщении, направленном изданию «Известия». Первенцем марки ранее стал более компактный автомобиль V5.

Внешность Votour V6 отличается безрамочной радиаторной решеткой и светодиодной головной оптикой. Кроссовер получил 19-дюймовые колесные диски, объединенные в сплошную световую линию задние фонари, а также спойлер, установленный на двери багажника. Подробности о техническом оснащении, характеристиках и доступных комплектациях производитель пока не раскрыл. Эту информацию обещают представить позднее.

Развитие модельного ряда Votour предполагает три отдельных направления. Первой станет серия V, к которой относятся уже представленные V5 и V6. В дальнейшем компания планирует запустить линейки T и R. В них войдут кроссоверы с улучшенными внедорожными возможностями и более дорогие премиальные внедорожники.

Напомним, 9 ноября Votour объявил стоимость и начало реализации своей дебютной модели V5. Автомобиль предлагается в двух вариантах оснащения по цене 2,65 млн и 2,87 млн рублей. По внешнему оформлению новинка имеет сходство с представленным на российском рынке кроссовером Jetour Dashing.

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