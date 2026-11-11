Обычных водительских прав может не хватить: Дубай готовится к появлению летающих авто

В Дубае разрабатывают ПДД для летающих автомобилей. Romanchini / Shutterstock.com / Fotodom

Управление дорог и транспорта Дубая (RTA) приступило к разработке нормативных требований для летающих автомобилей. В частности, ведомство намерено выяснить, смогут ли управлять такими транспортными средствами водители с обычными автомобильными правами. Об этом изданию «Имарат аль-Яум» рассказал руководитель подразделения по лицензированию RTA Ахмед Махбуб.

Помимо определения необходимых водительских разрешений, специалистам предстоит решить ряд других вопросов. В частности, необходимо установить, к какой категории транспорта будут относиться летающие машины, по каким правилам их регистрировать и какая инфраструктура понадобится для их полноценной эксплуатации.

По словам Махбуба, вопрос законодательного регулирования этого вида транспорта появился на повестке сравнительно недавно. У властей еще достаточно времени для подготовки соответствующих решений, однако RTA уже уделяет этому направлению внимание.

В настоящее время летающие автомобили находятся на стадии испытаний. Как уточнил представитель ведомства, ориентировочно их серийное производство может начаться в 2028 году.

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