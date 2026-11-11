Льготный утильсбор под новыми условиями: за какие нарушения владельцам пересчитают платеж

Уточнены правила утильсбора. emithamkaramuk / Shutterstock.com / Fotodom

Министерство промышленности и торговли РФ подготовило проект поправок, предусматривающих изменение порядка предоставления льготного утилизационного сбора на автомобили, которые физические лица ввозят из-за рубежа для собственных нужд. Документ опубликован для общественного обсуждения.

Согласно предлагаемым изменениям, чтобы сохранить право на льготную ставку, владельцу необходимо зарегистрировать ввезенную машину в течение 30 дней после оформления таможенного приходного ордера. Кроме того, автомобиль должен оставаться в собственности импортера как минимум 12 месяцев. Если хотя бы одно из этих требований не будет выполнено, размер утилизационного сбора пересчитают.

Также Минпромторг намерен изменить методику определения утильсбора для транспортных средств, поступающих в Россию через страны Евразийского экономического союза. При расчете планируется учитывать разницу между фактически внесенными таможенными платежами и суммой, которая определяется на основании стоимости соответствующей модели из перечня министерства.

Предлагаемые правила распространятся на несколько категорий техники. В их число войдут легковые и грузовые автомобили, автобусы, прицепы и самоходные машины.

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