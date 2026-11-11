Toyota возвращает Scion спустя 10 лет: американцам предложат крошечный грузовик

Toyota вернет на рынок марку Scion и начнет продажи мини-грузовика KEI-01. Stoqliq / Shutterstock.com / Fotodom

Японская корпорация Toyota Motor намерена возобновить использование бренда Scion, под которым планирует выпускать компактные автомобили для американского рынка. Первой новинкой возрожденной марки станет сверхкомпактный грузовик KEI-01. Его продажи в США должны начаться примерно через год. Об этом сообщает Bloomberg.

Новый мини-грузовик получит полноприводную трансмиссию и трехцилиндровый двигатель рабочим объемом менее одного литра. При этом максимальная скорость автомобиля будет ограничена отметкой 40 км/ч. На начальном этапе Toyota собирается поставлять KEI-01 исключительно корпоративным клиентам через собственную коммерческую сеть. Возможность организации розничных продаж рассмотрят позднее.

KEI-01 станет первой моделью Scion после возвращения бренда. Японский автопроизводитель отказался от этой марки около десяти лет назад из-за недостаточного интереса со стороны молодой аудитории.

В США автомобили подобного класса остаются редкостью, поскольку не отвечают федеральным требованиям, предъявляемым к транспортным средствам для скоростных автомагистралей. Совершенно иная ситуация складывается в Японии, где на малолитражные машины приходится примерно треть рынка новых автомобилей.

Обозначение KEI переводится с японского как «легкий» и используется для категории небольших и доступных по цене автомобилей. На внутреннем рынке Японии такие транспортные средства пользуются налоговыми преимуществами, однако должны соответствовать установленным ограничениям по мощности двигателя и габаритам. Стоимость KEI-01 для покупателей в США Toyota пока не раскрыла.

Решение о возвращении подобных автомобилей на американский рынок было принято после того, как в прошлом году президент США Дональд Трамп предложил организовать производство мини-машин непосредственно в стране. На инициативу, предположительно, повлиял его визит в Японию, состоявшийся после заключения торгового соглашения между Вашингтоном и Токио.

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