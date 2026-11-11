Mercedes-Benz S-Class в России: появились новые дизельные версии

В Россию привезли новые дизельные Mercedes-Benz S-Class. Alejandro Camacho B / Shutterstock.com / Fotodom

Московские дилерские центры начали предлагать обновленные седаны Mercedes-Benz S-Class с дизельными силовыми установками. Минимальная стоимость таких автомобилей составляет 25,3 млн рублей. Об этом сообщает Autonews. Ранее через одну из российских дилерских сетей можно было приобрести только бензиновую модификацию S580 4Matic.

Теперь в продаже появились версии с трехлитровым дизельным мотором OM 656 Evo. Покупателям доступны два варианта агрегата: мощностью 313 л.с. с максимальным крутящим моментом 650 Нм и 367 л.с., развивающий 750 Нм. Независимо от исполнения двигатель работает в паре с девятиступенчатой автоматической трансмиссией.

Дополнительно силовая установка включает 48-вольтовый стартер-генератор, благодаря которому седан получил статус мягкого гибрида. В зависимости от комплектации и модификации российские дилеры оценивают дизельный S-Class в сумму от 25,3 млн до 28,7 млн рублей.

Премьера модернизированного Mercedes-Benz S-Class состоялась в конце января 2026 года. В ходе обновления немецкий производитель пересмотрел более половины компонентов автомобиля. Среди внешних изменений — увеличенная радиаторная решетка, модернизированная светотехника и подсвечиваемая эмблема в виде звезды на капоте. Последнее решение впервые применили в истории модели.

Существенные изменения затронули и интерьер. Седан получил мультимедийный комплекс нового поколения MBUX, систему распознавания отпечатков пальцев и сенсорные элементы управления на рулевом колесе. Еще одной особенностью стали ремни безопасности с функцией подогрева.

В числе технических новшеств — подвеска E-Active Body Control. Она способна заблаговременно оценивать особенности дорожного покрытия и адаптировать настройки шасси перед проездом неровностей, повышая комфорт движения.

Ранее сайт KP.RU писал об ОСАГО, о редчайшей модели в Москве, о рекламных войнах автомобильных брендов.