Инженеры, ИИ-разработчики и логисты будут в плюсе: в каких еще отраслях ожидается рост зарплат в 2027 году

В следующем году заметнее других могут увеличиться зарплаты в IT-отросли у опытных разработчиков, особенно с навыками работы с ИИ. Фото: Zerofukuman/Shutterstock/Fotodom

Медианная предлагаемая зарплата выросла за 2026 год на 10 тысяч рублей и достигла 90,1 тыс. рублей (+13% год к году). Такие данные приводят аналитики платформы hh.ru, которые проанализировали предлагаемые работодателями зарплаты.

Как оказалось, наибольшие предлагаемые зарплаты на данный момент зафиксированы в вакансиях сферы «Сельское хозяйство» (151,3 тысячи рублей). Эта же сфера является лидером по динамике роста предлагаемого дохода для соискателей (+26% по сравнению с 2025 годом). На втором месте по уровню дохода - сфера строительства, здесь работодатели предлагают 147,6 тыс. рублей (+23% год к году), на третьем - сфера добычи сырья, здесь можно заработать 141,9 тыс. рублей (+25% год к году). При этом ни одна профессиональная сфера не показала падение по динамике предлагаемых зарплат относительно прошлого года.

- На рост зарплат влияют три основных фактора: потребность в кадрах, наличие у работодателей возможностей для повышения зарплаты, запросы сотрудников и соискателей.

Если работников не хватает, при этом ожидания кандидатов по уровню вознаграждения растут, и у компаний есть резервы увеличивать фонд оплаты труда, предлагаемые зарплаты будут повышаться, - HR-эксперт, карьерный консультант, профориентолог Галина Бобкова. - В АПК, строительстве и добыче сырья все три фактора присутствуют. Даже если у самих работодателей с резервами все непросто, как, например, сейчас во многих строительных компаниях, у этих отраслей есть хорошая поддержка государства.

Что касается аутсайдеров по росту окладов, то, как поясняет эксперт, в торговле и гостинично-ресторанном бизнесе даже при острой потребности в сотрудниках рост зарплат сдерживается высокой конкуренцией и ростом издержек на аренду, логистику и коммунальные услуги. Отсюда и отставание в зарплатах в этих секторах. Что касается науки и образования, там зарплаты растут медленнее, потому работодатели в этих сферах - преимущественно бюджетные организации.

В торговле и гостинично-ресторанном бизнесе даже при острой потребности в сотрудниках рост зарплат сдерживается высокой конкуренцией и ростом издержек Фото: Алексей ФОКИН.

- И еще один, менее очевидный, но также влияющий фактор - гендерный момент. В туризме, гостинично-ресторанном бизнесе, торговле и образовании преимущественно работают женщины, а у них аппетиты всегда скромнее, чем у мужчин. Последних как раз больше в реальном секторе экономики, вероятно, в т.ч. и поэтому эти индустрии лидируют по росту зарплат.

По словам Галины Бобковой, в следующем году заметнее других могут увеличиться зарплаты в следующих отраслях:

- в промышленности – у инженеров, технологов, наладчиков оборудования, операторов станков с ЧПУ, рабочих

- в строительстве – преимущественно у «синих воротничков»

- в IT - у опытных специалистов: разработчиков, особенно с навыками работы с ИИ, архитекторов, специалистов по кибербезопасности, аналитиков данных

- на транспорте и в логистике – у линейного персонала.

В то же время эксперт отмечает, что в целом в следующем году замедление роста зарплат продолжится, процент их увеличения ожидается ниже, чем в 2026 году.

Что касается отраслей-аутсайдеров, то, по мнению Галины Бобковой, по динамике доходов сотрудников будут ритейл, продажи, гостинично-ресторанный бизнес, сфера услуг и индустрия развлечений.

Как изменились зарплатные предложения работодателей (медианная предлагаемая зарплата, тыс. рублей)

Сельское хозяйство 151,4 за год + 26,2%

Строительство, недвижимость 147,6 +23,2%

Добыча сырья 142,0 +25,3%

Стратегия, инвестиции, консалтинг 139,8 +8,1%

Транспорт, логистика, перевозки 127,8 +11,7%

Производство, сервисное обслуживание 124,0 +22,8%

Автомобильный бизнес 122,8 +2,8%

Рабочий персонал 121,6 +15,3%

Домашний, обслуживающий персонал 110,1 +17,5%

Административный персонал 100,5 +13,2%

Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты 100,0% +6,0%

Информационные технологии 100,0 +7,4%

Маркетинг, реклама, PR 95,1 +7,2%

Закупки 90,9 +6,9%

Финансы, бухгалтерия 85,3 +7,2%

Медицина, фармацевтика 85,1 +6,3%

Управление персоналом, тренинги 83,4 +4,6%

Страхование 80,5 +0,9%

Искусство, развлечения, массмедиа 80 +0,0%

Юристы 80,0 +6,7%

Продажи, обслуживание клиентов 80,0 +3,0%

Безопасность 75,7 +14,4%

Туризм, гостиницы, рестораны 67,8 +11,5%

Наука, образование 64,9 +8,2%

Розничная торговля 61,5 +4,7%

По данным hh.ru

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