JAC сокращает модельный ряд в РФ: четыре автомобиля исчезли с сайта марки

Четыре модели JAC выбыли с российского рынка. Фото: сайт фоттон

Китайская компания JAC остановила продажи на российском рынке сразу четырех моделей: лифтбека J7, пикапа T8 и кроссоверов JS3 и JS6. На отсутствие этих автомобилей в актуальном каталоге официального сайта бренда обратил внимание «Журнал Авто.ру» 11 ноября.

После пересмотра ассортимента российским покупателям остались доступны три модели марки. Речь идет о пикапах T8 Pro и T9, а также минивэне RF8. Представители российского подразделения JAC пока не предоставили комментариев относительно изменений в линейке.

Как отмечает издание, одной из причин прекращения продаж J7, JS3 и JS6 стало отсутствие планов по организации производства этих автомобилей в России. Все три модели ранее импортировали из Китая, однако их сборку на отечественных предприятиях не наладили. При этом в представительстве компании ранее подчеркивали, что долгосрочная стратегия JAC предусматривает локализацию модельного ряда.

Пикап T8 фактически заменили более современной модификацией T8 Pro, которая вновь появилась в продаже в России. О возвращении этой версии на рынок компания объявила 1 октября.

Еще одно обновление коснулось модели JAC T9. Как сообщалось 23 сентября, для российского рынка подготовили новую комплектацию пикапа, предусматривающую расширенный набор оборудования для комфортной эксплуатации в холодное время года.

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