Вторичный рынок машин в РФ оживился: все подробности

Вторичный рынок РФ оживился. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom

В октябре 2026 года российский рынок автомобилей с пробегом продемонстрировал положительную динамику относительно предыдущего месяца. Количество сделок увеличилось на 5% по сравнению с сентябрем. Однако в годовом выражении зафиксировано снижение на 5%. Об этом сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на данные пресс-службы автомобильного портала «Дром».

Положительная динамика наблюдалась во всех основных категориях подержанных машин независимо от страны производства. Лидерами месячного роста стали автомобили китайских марок, продажи которых увеличились на 9%. Спрос на российские и корейские машины прибавил по 5%, а на немецкие — 3%.

Региональная статистика также показала увеличение активности покупателей. Наиболее существенный прирост зафиксирован на Дальнем Востоке — 7%. Уральский рынок вырос на 6%, сибирский и приволжский — на 5%. В центральной части страны показатель увеличился на 4%, тогда как в южных регионах прибавка составила всего 1%.

Если сравнивать результаты с октябрем 2025 года, наиболее впечатляющую динамику продемонстрировали китайские автомобили с пробегом: их реализация выросла на 32%. Продажи немецких машин увеличились на 18%, американских и европейских — на 14%. Корейские модели показали прирост на 9%.

Отечественные автомобили с пробегом также пользовались несколько большим спросом, чем год назад. В октябре 2026-го их продажи оказались выше прошлогоднего результата на 2%. Это самый скромный показатель среди перечисленных категорий.

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