Zeekr готовит ответ «Гелендвагену»: китайский бренд задумался о люксовом внедорожнике

Zeekr выпустит внедорожник, который станет конкурентом Гелендвагена. Фото: сайт фоттон

Китайская компания Zeekr изучает перспективы разработки премиального внедорожника, который сможет конкурировать с Mercedes-Benz G-Class. Как сообщает CarNewsChina, проект пока проходит стадию технико-экономического анализа и еще не получил окончательного согласования со стороны руководства. Если инициатива будет одобрена, производство новинки может стартовать в 2028-2029 годах.

В отличие от традиционных внедорожников, будущую модель, вероятно, не станут оснащать классической рамной конструкцией. В качестве основы рассматриваются несущий либо полунесущий кузов. Среди предполагаемых технических особенностей — раздельное управление электродвигателями, пневматическая подвеска и широкий набор электронных помощников.

Одной из главных особенностей автомобиля должно стать интеллектуальное распределение крутящего момента между силовыми агрегатами. Инженеры рассчитывают использовать возможности электрической силовой установки, чтобы отказаться от части привычных механических узлов, характерных для классических внедорожников.

У Zeekr уже имеется опыт разработки мощных электромобилей с четырьмя двигателями. Например, спортивная версия 001 FR оснащается электромоторами на основе карбида кремния. Электронная система управления тягой позволяет автомобилю разворачиваться практически на месте, используя принцип, аналогичный повороту гусеничной техники.

Однако для нового внедорожника потребуется другая калибровка силовой установки. Основной задачей станет максимально точное управление тягой и поддержание необходимого крутящего момента при преодолении сложного рельефа и движении по неровным поверхностям.

В качестве одного из вариантов технической архитектуры рассматривается гибридная платформа с рабочим напряжением 900 вольт. Тем не менее окончательная конфигурация автомобиля пока не определена. Реализация проекта остается под вопросом до тех пор, пока руководство Zeekr не примет официального решения о его дальнейшем развитии.

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