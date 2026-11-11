Легендарный Skyline возвращается: Nissan готовит масштабное обновление модельного ряда

Ниссан затеял обновление модельного ряда. Richard OD / Shutterstock.com / Fotodom

Компания Nissan планирует представить новое поколение модели Skyline во второй половине 2026 финансового года — в период с октября 2026-го по март 2027-го. Об этом сообщил президент автопроизводителя Иван Эспиноса.

Обновление Skyline станет одним из ключевых этапов масштабной модернизации глобальной линейки Nissan. Бренд намерен укрепить свои позиции и нарастить продажи на двух важных рынках — японском и американском. Для этого компания готовит сразу несколько крупных международных премьер.

В ближайшее время в Северной Америке и странах Азии начнутся продажи новых поколений кроссоверов Rogue и NX7. Кроме того, Nissan намерен наладить экспорт пикапов Frontier Pro и Navara Pro. Позднее модельный ряд пополнят обновленные внедорожник Patrol и компактные автомобили Pixo и Juke.

Отдельным направлением развития станут гибридные силовые установки и электромобили, в том числе предназначенные для китайского рынка. Nissan рассчитывает расширить географию поставок электрических моделей: в планах компании — экспорт пяти электромобилей в 12 стран.

Подробную долгосрочную стратегию, нацеленную на обеспечение стабильной прибыльности, автопроизводитель собирается обнародовать в феврале 2027 года. Документ будет включать основные приоритеты инвестиционной политики, меры по сокращению производственных затрат и финансовые показатели, на которые ориентируется компания. Об этом сообщает портал Car Watch.

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