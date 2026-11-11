Электромобили защитят от хакеров: что нового появится в страховках

Новые страховки от кибератак машин. Фото: bestune

«Росгосстрах» объявил о расширении страховой защиты электромобилей: с 10 ноября в полисы каско включили покрытие киберрисков. Об этом сообщает «Коммерсантъ». При отсутствии дополнительной платы страховка позволяет компенсировать разблокировку автомобиля, его эвакуацию и восстановление программного обеспечения, если действия злоумышленников привели к сбоям в работе машины.

Вместе с тем в основном информационном документе страховщика предусмотрен риск «Защита электронного управления ТС», который отнесен к дополнительным опциям. Для получения такой защиты необходимо отдельно указать ее в договоре. Поэтому владельцам новых полисов следует внимательно изучить условия страхования и убедиться, что соответствующее покрытие действительно распространяется на их автомобили.

В правилах страхования № 171 также прописаны исключения. В частности, ущерб, связанный с действиями автопроизводителя или официального дилера, в том числе программной блокировкой машины, под действие этой опции не подпадает. Кроме того, компрометация учетной записи сама по себе не является основанием для выплаты, если автомобиль продолжает нормально функционировать.

Для признания происшествия страховым случаем потребуется подтвердить факт кибератаки. В качестве доказательств принимаются заключение официального дилерского центра либо специализированной организации, если производитель не представлен в России, а также документы от уполномоченных государственных органов. О случившемся необходимо сообщить страховщику, как правило, не позднее одного рабочего дня. На подачу письменного заявления отводится пять рабочих дней.

Страховое возмещение предназначено для восстановления работоспособности электронных систем автомобиля. Автоматическая компенсация денег, перечисленных мошенникам в качестве выкупа, условиями договора не предусмотрена. Если вернуть машину в рабочее состояние невозможно либо затраты на ремонт достигают 75% ее действительной стоимости, урегулирование может проводиться по правилам полной гибели транспортного средства. Исключение составляют случаи, когда договором установлены иные условия.

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